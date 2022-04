Bombariadó miatt kellett kiüríteni a Szépművészeti Múzeumot

Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt kezdett nyomozni ismeretlen tettes ellen a rendőrség, miután csütörtökön bombariadó volt a Szépművészeti Múzeumban. A Telex értesülése szerint ki is ürítették az épületet, ami miatt sokan nem jutottak be a Bosch-kiállításra. Kedden Budapesten és vidéken több bevásárlóközpont és intézmény kapott emailben fenyegetést, ami miatt szintén nyomoz a rendőrség. Három héttel korábban is bombariadó miatt kellett kiüríteni több plázát, többek között Budapesten, Szegeden, Pécsen, Debrecenben és Győrben is.