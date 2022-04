Egy spanyol nő 20 napon belül kétszer kapta el a koronavírust

Spanyol kutatók szerint az eddig regisztráltak közül ez a legrövidebb, két megbetegedés között eltelt idő. A 31 éves egészségügyi dolgozó két különböző változattal fertőződött meg egymás után: december végén a deltával, januárban pedig az omikronnal. Kutatók szerint ez azt jelenti, hogy még ha valaki korábban el is kapta a koronavírust, akkor is megfertőződhet újra, abban az esetben is, ha teljesen be van oltva.

Az első PCR-teszt alkalmával nem voltak tünetei, de kevesebb mint három héttel később lázas lett és köhögni kezdett, emiatt pedig újra tesztelt. Amikor később megvizsgálták a tesztjeit, kiderült, hogy két különböző koronavírustörzzsel fertőződött meg.

Az erről szóló tanulmány szerzője, Dr. Gemma Recio szerint ez az eset rávilágít arra, hogy az omikron „megkerülheti a korábbi, akár más variánsokkal való természetes fertőzésből, akár vakcinákból szerzett immunitást”. Ehhez hozzátette, hogy közben azért úgy tűnik, hogy mind a más variánsokkal való korábbi fertőzés, mind a védőoltás részben megvéd a súlyos betegségtől vagy a kórházba kerüléstől azoknál, akik omikronnal fertőződtek meg.

A tudósok egyébként azt jósolják, hogy a koronavírust végül mindenki legalább kétszer, vagy élete során még ennél is többször kapja majd el. (BBC)