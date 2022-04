Ha ez nem demokrácia, akkor minek a parlament?

Jó reggelt! Hamarosan a fátyolfelhőzet nekilát, hogy megszűrje a napsütést. Mintha nem lenne elég bajunk enélkül is!

A fronton

Fotó: Sputnik via AFP

Kedden már nem csupán az ukránok, hanem az orosz illetékesek is bejelentették, hogy megindult az oroszok nagy keleti offenzívája, ezzel új szakaszába lépett a háború. Napok óta tart a bizonytalanság, hogy ez mit is jelent éppen. Király András harcászati elemzése szerint az oroszok az első nap főleg csak bombáztak, mert Kijev alól kivont alakulataikat még mindig nem sikerült újratölteniük. Célkitűzésük, az ukrán erők teljes átkarolása is irreálisnak tűnik, igaz, ennél összetettebb műveletekre meg nem bizonyultak eddig alkalmasnak.

„Óráink lehetnek hátra” - küldött kétségbeesett üzenetet egy parancsnok Mariupolból. Alig tudtak valakit kimenekíteni az ostromlott városból, mert az oroszok nem tartották be a humanitárius folyosóról szóló egyezséget.

