Márki-Zay Péter elfogadta Lázár János meghívását

Márki-Zay Péter elfogadja Lázár János meghívását a munkamegbeszélésre, de az ATV-nek nyilatkozva furcsállta, hogy a Csongrád-4-es körzetet 51,77 százalékkal megnyerő fideszes képviselő nem nyilvános találkozóra csak nyilvánosan hívta meg őt. Bár Lázár János a jelölti vitától elzárkózott, de most, a győzelem után úgy látja, „a választás győztesének nem pusztán joga, hanem felelőssége is a béke és a konszolidáció érdekében cselekednie. Hódmezővásárhelynek több évnyi kampány után végre nyugalomra és fejlődésre van szüksége. Éppen ezért nem sajtónyilvános kampányeseményre, hanem érdemi munkamegbeszélésre hívom a polgármestert”.

Márki-Zay jó ötletnek tartja a találkozót, a csatornának azt mondta, ő az elmúlt időszakban is mindig nyitott volt erre, az önkormányzati választások után is megígérte a választóknak, hogy felkeresi Lázárt, ezt pedig meg is tette, a találkozó azonban végül nem jött össze.