Orbán szerint a Vatikánnal nem politikai, hanem spirituális és lelki kapcsolatot ápol egy ország

„A magyar történelem logikájából az következik, hogy Magyarország megkülönböztetett módon tekintsen a kereszténység központjára, a Vatikánra és a Szentatyára” – mondta Orbán Viktor a közmédiának, miután találkozott a Vatikánban Ferenc pápával.

Fotó: Vatikáni Média/MTI/MTVA

A miniszterelnöknek ez volt az első hivatalos útja az április 3-i választás óta. Azt mondta, „nagy magyar tradíciót folytatott” azzal, hogy – ahogy az MTI írja – a Szentatya meghívását fogadta el elsőként.

Fotó: YARA NARDI/REUTERS

Orbán szerint a pápa „közismert arról, hogy a béke érdekében mozgósítja befolyását és Magyarország is azt az álláspontot képviseli, hogy minél hamarabb béke legyen”. A miniszterelnök elmondása szerint a találkozón szóba került, hogy „népességarányosan” Magyarország fogadta be a legtöbb, összesen 640 ezer menekültet Ukrajnából, illetve hogy befogadta a más országokból származó, de Ukrajnában tanuló diákokat is.

„Minden idők legnagyobb humanitárius akcióját bonyolítjuk. Ez elismerést és tiszteletet vált ki mindenhol a világban” – mondta Orbán, aki szerint ezt a pápa is megemlítette és arra biztatott, hogy „ezt a jó szokásunkat ne adjuk föl”.

ORbán Viktor Lévai Anikó is elkísérte Fotó: Vatikáni Média/MTI/MTVA