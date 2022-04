A franciák szerint az orosz zsoldosok holttesteket ásnak el Maliban, hogy tömegsírok hátrahagyásával vádolhassák meg a távozó francia hadsereget

A francia hadsereg azt közölte pénteken, hogy lefilmeztek orosz zsoldosokat Maliban, ahogy holttesteket ásnak el, közel egy katonai támaszponthoz. A franciák szerint az oroszok arra készülnek, hogy az országból hamarosan távozó francia hadsereget tömegsírok hátrahagyásával vádolhassák majd meg.

Az AFP beszámolója szerint a francia hadsereg drónfelvételt készített arról, ahogy a Gossi közelében lévő bázis közelében fehér katonák fednek el holttesteket.

Nem sokkal korábban egy Dia Diarra nevű, magát egykori katonának és mali hazafinak nevező Twitter-felhasználó már kirakott pixelezett fotókat holttestekről, azt állítva, hogy a franciák tömegsírokat hagynak hátra.

Francia katona Gossiban Fotó: DAPHNE BENOIT/AFP

A francia vezérkar szerint a Twitter-videó egy információs támadás része ellenük, és a Twitter-profilt szerintük a Kreml-közeli orosz magánzsoldossereg, a Wagner készítette.

A francia hadsereg szerint a Twitteren közzétett fotók és egy speciális érzékelő által készített képek összehasonlítása révén közvetlenül össze tudták kötni a Wagner tevékenységét és a francia katonáknak hamisan tulajdonított cselekedeteket. Szerintük hónapok óta zajlanak koordinált lejáratási kísérletek a francia hadsereg ellen.

Franciaország februárban jelentette be, hogy kivonulnak az országból, a Gossi mellett lévő bázist kedden adták át a mali hadseregnek.

Franciaország 2013 óta vívta megnyerhetetlen háborúját a Száhel-övezetben, erről tavaly mi is hosszabban írtunk. A harcok nem sok eredményre vezettek, a terület egy jelentős részét jelenleg is az al-Kaidához és az ISIS-hez köthető lázadócsoportok tartják irányításuk alatt. Közben Párizs és Bamako között is feszültebbé vált a viszony az elmúlt hetekben, mivel a franciák azzal vádolták meg a mali kormányt, hogy az orosz Wagnert szerződtették le, míg a katonai kormány szerint csak orosz kiképzők tartózkodnak az országban. (AFP)