A kormánymédia kedvenc szabolcsi háziasszonyára nemcsak a párizsipréselés, de a putyinista propaganda terén is stabilan lehet számítani

„Véleménye háziasszonyok körében abszolút hitelesnek számít” – ezt Boros Valériáról írták a kormánymédia egy bulvároldalán 2021-ben, amikor beszámoltak a nagy nokedli-gate-ről, hogy akkor most hogyan is kell rendes nokedlit készíteni. Itt végül a Ripostban rendszeresen csak szabolcsi háziasszonynak nevezett „véleményvezér Valika” rakott rendet, miután egy másik háziasszony megosztotta a szerinte tökéletes nokedli receptjét, amire „kapott hideget, meleget”.

Boros Valéria évek óta aktív szereplője a kormánymédiának, többször szerepelt már a TV2 reggeli műsorában és rendszeresen jelennek meg receptjei/tippjei/praktikái a Ripostban. 2014-ben hozta létre Facebookon a Vali hagyományos konyháját, a csoportnak 76 ezer tagja van.

A Facebookon túl a kormánymédia bulvároldalain mutatta meg a pet-palackok felhasználásának végtelen lehetőségét: műanyagflakonokat használ mini üvegháznak, ebben teszi el a savanyúságot télire, és előfordult, hogy ebben préselte a felvágottjait is (egy ideje már sonkaprést használ).

Ezzel akkora karriert futott be, hogy a koronavírus első hullámának kezdetén is őt szólaltatták meg a Ripostban, hogy elmondja: „Az öregek pontosan tudták, hogy a legjobb vírusölő a propolisz, én most azt szedem megelőzésként.”

Ezen az oldalon írták meg azt is, hogy „Gyurcsányné miatt cenzúrázták a híres magyar háziasszonyt”, a cikkben pedig szemlézték egy bejegyzést, amit Boros Valéria az egyik Facebook-csoportjában osztott meg, miszerint a privát oldalára kitett egy posztot, amiben Dobrev Kláráról azt írta, hogy „ez a nő egyre hülyébb”, majd Borost állítása szerint gyűlöletbeszédre hivatkozva három napra letiltotta a Facebook. Pedig ő „ennél sokkal durvább posztokat is” látott „az interneten”, szerinte „Orbán Viktorról sokkal csúnyábbakat is szoktak írni, de azokat a posztokat valamiért nem bántják”. Boros arra a konklúzióra jutott, hogy szerinte a sok követője miatt rá „nagyon kényesek”, ha „politikát tesz ki”.

A kormánymédia gasztroinfluenszere időközben létrehozott korábbi Facebook-csoportjának egy utánlövést is Vali konyhája és kertje címen, ahol rajta kívül még 53,9 ezer ember osztja meg napi szinten a kajafotóit, de gyakorlatilag teljes mértékben ugyanaz a kontent, mint a Vali hagyományos konyhájában. Csoportjainak és médiaszerepléseinek köszönhetően pár év alatt Boros Valéria lett az ország második számú Borbás Marcsija, és bőven beletartozik már az influenszer kategóriába is, miután saját Facebook-profilját is több mint nyolcezren követik.

Csoportjain túl itt is napi szinten osztja meg, hogy aznap mit főzött, mennyi csirkét dolgozott fel és hány ásványvizes flakont töltött tele savanyúságnak való zöldséggel. De nemcsak a pet-palackok kreatív felhasználása terén lehet stabilan számítani Boros Valira, hanem akkor is, ha putyinista propagandát kell népszerűsíteni azoknak, akik eredetileg csak a házi gulyáskrém receptjét szerették volna megtudni. Az otthoni párizsipréselések és tarhonyadarálások között Boros Valéria Facebook-oldalán napi szinten jelennek meg politikai tartalmú, mostanában leginkább az orosz-ukrán háborúról szóló bejegyzések. Rendszeresen osztja meg például az Orosz Hírek nevű, leginkább orosz háborús propagandát terjesztő, impresszum és szerzők nélküli portál bejegyzéseit, legutóbb például egy olyat, amely szerint a bucsai „esemény” megrendezett volt.

Fotó: Facebook

A kormánymédia szabolcsi háziasszonya egy pár másodperces, rossz minőségű videó alapján írja azt, hogy: „Itt a bizonyték, hogy megrendezett volt a Bucsai esemény, igy akartak megint fegyvert maguknak, és szankciókat az Orosz ellen, ezeket a szinész társai rendezik meg... egy aljas mocskos banda... akik még a szerencsétlen halott embereket is megalázzák, sőt igazándiból ők ölik meg ezeket az embereket, majd mint a zsákot huzták a helyükre a rendezői utasítás szerint...”

Egy másik, pár nappal korábbi bejegyzésében is hasonló következtetésre jutott, miután megosztotta egy random facebookozó posztját. Boros szerint „érdemes kutakodni és sok minden kezd tisztulni, a Bucsai merényletet maguk az Ukránok rendezték meg, hogy így tudják az újabb szankciókat kierőszakolni, és a bolond EU pedig fejet hajt az USA követelése előtt, ezek mindenképpen kiakarják erőszakolni a NATO beavatkozást...” (Ezt a videót azóta törölték Facebookról.)

Fotó: Facebook

Majd pár perccel később kiírta, hogy a következő konyhai eszköz, amit mindenképpen szeretne beszerezni, egy olyan készülék, amivel konzervet tud készíteni.

Boros Valéria húsvétkor egyébként snidlinges gomolyát készített, majd miután végzett a sajtokkal, megosztott egy bejegyzést, amit egy újabb random facebookozó posztolt az „Oroszok Az Igazság Oldalán” Facebook-oldalra. Ezt Boros szerint „érdemes olvasni”, mert „tiszta és egyenes beszéd”. A random facebookozó az általa megosztott szöveget Vlagyimir Putyin orosz elnök üzenetének tulajdonítja, de pontos forrást nem jelölt meg azon túl, hogy odaírta a végére: „Szerző: Misteri1963 - április 12, 2022”. (Az Oroszok Az Igazság Oldalán Facebook-oldal időközben privát csoport lett, így bejegyzéseiket már csak csoporttagok láthatják.)

Fotó: Facebook

Egy gyors kereséssel kideríthető, hogy az – egyébként eredetileg spanyol nyelvű – írás egy deepl-s fordítás, és a Misteri1963 néven futó blogspotos blogról származik, amelynek bemutatkozásában a következő olvasható: „4.19.23 RANKENLT a szabad bolygók Galaktikus Föderációjának csillagközi parancsnoka. Már itt vagyunk, azért érkeztünk, hogy az Első Teremtő parancsára felszabadítsuk az emberiséget a rabszolgaságból.” Na de haladjunk tovább, nem érdemes leragadni ismeretlen csillagközi parancsnokoknál, nézzük meg inkább, hogyan készíti Boros Valéria a virslit.

Fotó: Facebook

Vagy hogy mit gondol arról, hogy április 2-án ukrán nők a háború és az agresszió ellen tüntettek Budapesten. Ehhez egy újabb random facebookozó bejegyzését hívta segítségül.

Fotó: Facebook

A Boros által megosztott posztban egy magát egyszerre vitéznek és grófnak is nevező ember a következőt írja: „Menekültek vagytok akiket a magyar emberek befogadtak. Tették ezt felebaráti szeretetből, a kormány által támogatva. S ti a köszönöm helyett tüntettek??!! Elárulom nektek a hazai ellenzék nem gyűjtött nektek segélyt és adományt. Csupán eszköz vagytok az ellenzék kezében. Orbán ellen tüntettek?!? Ok. S azt tudjátok, hogy otthon a ti ripacs elnökötök - gyerekeitek kezébe ad fegyvert??!! S ha a magyarok fegyvert küldenének az könnyen harcoló ukrán gyerekek kezébe kerülhetne??!! Ha mi magyarok annyira rosszak vagyunk, akkor menjetek haza a demokratikus emberbarát Ukrajnába vagy irány a Nyugat!”

Boros a fentiekhez csak annyit fűzött hozzá: „Befogadtuk őket, segítjük őket, és ez a hála, a baloldal felhergeli, és a segítő kézbe harapnak, na szedjétek magatokat és menjetek haza, ilyen emberekre nincs szükségünk, itt nem fogtok Majdant csinálni, ahhoz lenne a kormánypártiaknak is egy két keresetlen szava...” Pár nappal korábban megosztotta ugyanennek a random facebookozónak egy másik bejegyzését is, amelyben egy állítólagos Ukrajnából menekült nő beszámolójáról írnak. A bejegyzésből nem derül ki, hogy ki ez a nő, honnan menekült, mikor és kinek számolt be minderről, a Facebook-posztban idézett cím alapján egy google-kereséssel azonban ismét az Orosz Hírek nevű oldalhoz jutunk el, ahol Stoffán György blogspotos blogon megjelent írását linkelik forrásként. Az írás szerint „az ukrán katonaság az ukrán lakosságot túszként tartja fogva” és „amíg az oroszoknak parancsban van, hogy civilekre nem lőhetnek, addig az ukrán kormány a saját polgáraira lövet”. Boros Valéria ebből azt a konklúziót vonta le, hogy „ez a szemét Zelenskij erre adott parancsot, aztán majd minden ember életet az oroszra fognak...”

Fotó: Facebook

Ezt az írást végül egy másik forrásból is megosztotta pár nappal később, Boros akkor azt írta, „aki még mindig az Ukrán elnököt élteti, jobb lenne ha előbb tájékozódna”, mert „neki az a parancs, hogy ki kell robbantani egy világháborút”. A szabolcsi gasztroinfluenszer április elsején, két nappal a magyarországi választások előtt úgy fogalmazott, „ez a vasárnapi választások tétje is, mert az ellenzék ki fogja szolgálni az USA akaratát, és hipp hopp benne is vagyunk, utána majd lehet sírni nem ezt akartuk, tehát előre kell gondolkodni kedves ellenzékkel szimpatizálók”.

Fotó: Facebook

Persze minek idegeskedni ilyeneken, ha közben lehet újabb adag felvágottakat préselni otthon?

Fotó: Facebook

Csak aztán szembejönnek Facebookon olyan bejegyzések, amiket képtelenség szó nélkül hagyni. Például Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről, aki Boros Valéria szerint „egy külföldről toborzott, züllött színtársulattal” vezeti Ukrajnát. Gondolatai kifejtéséhez a kormánymédia gasztroinfluenszere itt ismét a továbbra is szerzők és bármiféle impresszum nélkül működő Orosz Hírek nevű oldalt hívta segítségül.

Fotó: Facebook

Március 22-én Boros Valéria salátát ültetett és kisütött egy nagy adag magos kiflit, majd megosztott egy írást a maivilag.com nevű, szintén szerzők és bármiféle impresszum nélküli oldalról, miszerint: „A csecsen vezér lerántotta a leplet a vérengző amerikai elnökről”. Ugyanezen írás pár nappal korábban a Vadhajtásokon jelent meg. Boros annyit fűzött hozzá, hogy „na tessék olvasni nagy USA éltetőknek!!!! Ki is a háborús bűnös???”

Fotó: Facebook

Boros Valéria napokkal a háború kitörése után még nem találta meg az Orosz Hírek nevű oldalt, akkor még csak szembejövő kommentekből szedte az információkat. Bejegyzése szerint az alább olvasható szöveget „egy orosz kommentelőtől” másolta, és úgy gondolta, „érdemes olvasni”, mert „van sok mindent amit mi nem tudunk, mert a média nem tájékoztatta a világot”.

A feltehetően fordítóprogrammal lefordított írás összesen tizenhárom – valójában tizenkettő, mert a nyolcadik valahol útközben elveszett – pontban fejtegeti, hogy „miért érdemelte meg Ukrajna, amit megérdemelt”. Mindegyik pont kifejezetten izgalmas, a tizenegyest azonban külön is kiemelném: „Ukrán városokban homoszexuálisok felvonulásával járó gyermekek abortuszáért, az ortodox ikonok nacionalisták általi demonstratív égetéséért - »atoshnikami«”

Fotó: Facebook

És megosztott egy hasonlóan csak „kommentnek” nevezett bejegyzést március végén is, itt külön hangsúlyozta, hogy nem ő írta, de „erről tudni kell mindenkinek”, mert „ezek itt tények”. Az írásban – amely egy ismeretlen valaki ismerősének a kommentje – az olvasható, hogy oroszokat „élve heréltek ki és gyújtottak fel”, „a nőket pedig saját családjuk előtt erőszakolták halálig”. Csak következtetni lehet arra, hogy az írást eredetileg közzétevő ismeretlen valaki itt arra gondolt, hogy mindezeket ukránok követték el Ukrajnában.

Arról is lehet benne olvasni, hogy „126-szor fordult az ENSZ-hez az EU-hoz Oroszország”, mert „Ukrajna a büdös korrupt pedofil Biden és drogos züllött fiacskája pénzmosodája, úgy mint fegyverek, drogok, pedofília, prostitúció, ember, szerv és gyerekkereskedelem”. Ezek után még zavarosabb lesz az írás, és nemcsak a rekordmennyiségű írásjelek miatt, mert úgy folytatódik, hogy: „Csecsemők!!! Felfogtad??? Csecsemők perverzeknek!!!! Azért. És ott volt minden Hunter Biden laptopján már az USA választások előtt, de összeesküvésben eltitkolták, elnyomták, orosz propagandának bélyegezték. Figyeled? Orosz propaganda. Amiket a túlélők elmesélnek, az is orosz propaganda??? Aztán több mint két évvel később most kiderült, hogy a bíróság elé tárt bizonyítékok HITELESEK és Hunter Biden laptopjáról származnak, amint »őrült szexet« csinál GYEREKEKKEL.”

Mindenesetre ennyi izgalom után most már érdemes egy kicsit pihenni, de leginkább enni. Mondjuk egy kis rántott karajt, rántott karfiollal és rántott ceruzababbal, sült krumplival, francia salátával, húslevessel és kukoricadarás töltött káposztával.

Fotó: Facebook

Jó étvágyat!

(Címlapkép: Botos Tamás)