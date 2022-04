A legfideszesebb választókerületben egyáltalán nem tolerálják a széthúzást

Ha valahol verhetetlen volt a Fidesz az április 3-ai országgyűlési választásokon, az a csornai választókerület Győr-Moson-Sopron megyében. A szavazatok 71,22 százalékát megszerezve Gyopáros Alpár lett a legnagyobb arányban diadalmaskodó egyéni parlamenti képviselő. A fideszes jelölt 35 119 voksot kapott úgy, hogy minden szavazókört megnyert. Ez 75 települést jelent, amelyek közül csak 4 kisváros (Csorna, Kapuvár, Tét és Beled), a többi falu, ami optimális terepet biztosított a Magyar Falu Program kormánymegbízottjaként is funkcionáló Gyopárosnak.

De miért pont a csornai választókerületben tarolt ennyire durván a Fidesz?

Erre a kérdésre válaszoljon maga Gyopáros Alpár:

„A vidék volt ismét a legjelentősebb tényező az országgyűlési választáson, sőt a legjobb eredmények ismét a falusias-kisvárosias körzetekben születtek. Harmóniában működünk a helyi emberekkel, az önkormányzatokkal, az egyházközségekkel, a civil szervezetekkel és a vállalkozásokkal is. Mindenki egy hajóban evez, és nem tolerálja a széthúzást. Mi a béke és az együttműködés politikáját képviseljük”

– nyilatkozta a fideszes politikus a Demokrata című hetilapnak április 6-án.

Tehát a béke és az együttműködés jegyében harmóniában működnek az önkormányzatokkal és a vállalkozókkal, de a széthúzást nem tolerálják.

Gyopáros Albert Ivádon harmonizál Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Ennek a harmóniának lehet az egyik megtestesítője a Magyar Falu Program, amelynek Gyopáros Alpár a kormánymegbízottja. A program keretein belül az önkormányzatok falubuszra, a falusi kisboltok állami támogatásra pályázhattak. A csornai választókerületben több falu is van (Cirák, Hövej, Rábapordány), ahol a kisboltos is nyert, és az önkormányzat is vehetett magának új falubuszt a Gyopáros Alpár által koordinált kormányzati program közpénzeiből.

A falusi választási eredményeket megnézve beérett a harmónia: Cirákon 82,5 százalékot, Hövejen szintén 82,5 százalékot, Rábapordányban 74 százalékot kapott a fideszes jelölt. A falubusz és a kisbolt azonban csak az aprópénz.



Harmóniában Mészáros Lőrinccel

Az igazán nagy harmónia az olyan kisvárosokban figyelhető meg, mint Csorna és Kapuvár. Március 4-én derült ki, hogy a csornai városi strand felújítására kiírt közbeszerzést az Euro Generál Zrt., Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft., Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. alkotta konzorcium nyerte 1,4 milliárd forintos ajánlattal. Az Euro Generál Mészáros Lőrinc gyermekeinek tulajdonában van.

„Dr. Bónáné dr. Németh Katalin csornai polgármester arról beszélt, hogy 2020-ban nyújtották be a célzott pályázati igényt, hiszen a fürdő korszerűsítése már nem tűr halasztást. Miután az állami támogatást megkapta az önkormányzat, az elmúlt egy évben elkészültek a tervek, beszerezték az engedélyeket és lezárták a közbeszerzést, a napokban pedig aláírták a nyertes kivitelezővel a szerződést” – számolt be a fideszes polgármester és Gyopáros Alpár közös tájékoztatójáról a Kisalföld március 2-án. Az Orbán-kormány minden kisvárosba szeret gigantikus sportcsarnokot is építeni, így Csornán is lesz ilyen, de ennek kivitelezőjét még nem hirdették ki. A városban 70 százalék feletti győzelmet aratott Gyopáros Alpár.

Egy várossal odébb, Kapuváron is harmóniában vannak a vállalkozókkal. „Új életre kelt a Győr-Moson-Sopron megyei Kapuvár, amióta az M85-ös gyorsforgalmi út bekapcsolta a települést az ország vérkeringésébe. Fejlesztések korábban is voltak a településen, de most egyszerre épül idősek otthona, tanuszoda, multifunkcionális tornacsarnok, és felújítják a fürdőt is” – írta március 28-án a Magyar Nemzet. Ez is mind állami beruházás.

A kapuvári közbeszerzéseket átnézve itt leginkább két cég szokta elnyerni a helyi tendereket: az Arvia Kft. és a Mikolasek Kft. Az Arvia építheti mintegy 1,2 milliárd forintból a multifunkcionális csarnokot, de a helyi utak felújítása is az ő feladatuk. A cég a győri Borkai-éra alatt is számos közbeszerzést nyert. Gyopáros Alpár és Hámori György kapuvári fideszes polgármester pedig december végén tartott arról közös tájékoztatót, hogy a befejezéséhez közeledik a tanuszoda építése, amit előreláthatólag idén tavasszal fognak átadni. Ezt a beruházást a Mikolasek nyerte 950 millió forintos ajánlattal, amely korábban az idősek otthonát is felújíthatta. A cégben 4 évig tulajdonos volt Paár Attila, aki például Tiborcz István üzlettársaként is ismert. Kapuváron fölényesen nyert Gyopáros Alpár.

Nem kérnek a liberálisokból

A kilencvenes évek elején a csornai és kapuvári körzet még viszonylag erős SZDSZ-es bázisnak számított, aztán 1998-ban megtörtént a fordulat: az itt született Áder János nyert, ahogyan 2002-ben és 2006-ban is. A mostani választás akár szimbolikusnak is mondható, hiszen az országban egyedül az orbáni illeberalizmus fellegvárában indított saját, önálló jelöltet a Magyar Liberális Párt. Igaz, Szabadai Viktor indulásának csak technikai indokai voltak: törölték volna a pártot, ha 2022-ben sem indít sehol senkit.

„Már az 500 ajánlást is nehéz volt összegyűjteni, de a fő célt elértük, hiszen a párt létezik. Egyáltalán nem kampányoltunk, nem akartuk zavarni az ellenzéki közös jelölt munkáját” – mondta a 444-nek Szabadai. Végül a liberális politikus 152 szavazatot kapott, míg Gyopáros Alpár 35 119-et. Mivel a Liberálisok két másik politikusa, Bősz Anett és Sermer Ádám (akik közös ellenzéki jelöltként indultak) is kikapott egyéniben, így a rendszerváltás óta a május 2-án megalakuló új parlament lesz a második olyan (a 2010-es is ilyen volt), amelyben nincs kifejezetten liberális képviselő (a Momentum és a DK programja tartalmaz liberális elemeket).

A csornai körzetben végül 21,5 százalékot kapott az ellenzéki közös jelölt, az MSZP-s Kovácsné Varga Ildikó, így a Szabadai Viktorra adott 152 szavazaton valóban nem múlt semmi.