Juhász Péter az Origóval szemben is pert nyert

„Pert vesztett az Origo is, a legmocskosabb szennylap. (...) Az eleje tény, a második rész csupán a véleményem, nem tudnám bizonyítani, hogy a legmocskosabb, mert erős a verseny. Csak abból következtetek erre, hogy ez volt az a nagy nyilvánossághoz eljutó internetes felület, amelyik belevágott annak a hazugságáradatnak a terjesztésébe aminek a vége több mint 2500 megjelenés lett különböző kormányirányítás alatt álló nagy elérésű propaganda lapokban. Ezeket, mint tudjuk, Rogán irányítja Orbán hatalmának érdekében. Az Origo az első napon 6 darab írást közölt, ezek mindegyikéről, ahogy a többiről is kiderült, hogy teljes egészében hazugság volt” – írja Facebookon Juhász Péter, aki hozzátette, hogy az Origóval szemben is száz százalékban állapította meg a bíróság a pernyertességét, és 27 pontban marasztalták el a lapot, minden pontban helyt adott a bíró a Juhász keresetében kifogásolt állításokkal kapcsolatban.

Két nappal korábban a bíróság azt is kimondta, hogy folytatólagosan hazudott a Juhász Pétert családon belüli erőszakkal vádoló Ripost.

Juhász most azt írta, az ítélet nemcsak neki, de családjának és gyerekeinek is fontos, „mert sokan a legjobb szándékú emberek közül is elhiszik az ilyen állításokat, ha sokat szajkózzák. Márpedig az orbáni propaganda termékei több mint 2500 alkalommal tálalták ezeket a rágalmakat a nyilvánosság elé”.

Szerinte azért megnyugtató a száz százalékos pernyertesség kimondása, mert ha sokan „nem is az egész hazugsághalmazt hitték el, de a »nem zörög a haraszt« alapon úgy gondolták, valami azért lehet igaz belőle”.

Juhász úgy fogalmazott, „fontos, hogy te is és a később felnövő gyermekeim is megismerhessék a valóságot. Hogy ugyan vannak emberek, akik ártani akarnak másoknak, de az apjuk nem ilyen. Az ilyen emberek a 888, a Ripost az Origo, és egyéb szennylapoknál dolgoznak. Nem csak ott, de ott biztosan. Ők azok a silány minőségű propagandisták akiknek a közreműködése nélkül nem működne az orbáni politika. Ezek a hitvány emberek állítják elő a konkrét tartalmakat amikkel nyilvánvalóan tudják, hogy más emberek lelkébe, békességébe, magánéletébe gázolnak bele. Sokszor, mint az én estemben, ártatlan gyerekekébe is”.

Juhász a posztja végére nemcsak a keresetet, de az Origo teljes impresszumát, a benne szereplő összes névvel is bemásolta.