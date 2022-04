Mike Tysont zavarta a repülőn egy részeg utas, ezért leütötte

Az eset szerda este történt a San Franciscói nemzetközi repülőtérről induló floridai járaton. Mike Tyson többször is megütött egy férfit, aki a repülőn mögötte ült, a beszámolók szerint pedig erősen részeg volt, és nem hagyta békén Tysont. A TMZ úgy tudja, az eset közvetlenül azután történt, hogy a bokszoló felszállt a gépre. Tyson szóvivője szerint a bokszoló azért ütött, mert a mögötte ülő férfi megdobta egy vizespalackkal.

Egy szemtanú a TMZ-nek azt mondta, Tyson eleinte nem tűnt dühösnek, a férfivel még szelfit is készítettek, a fotó elkészülte után azonban folyamatosan Tysonhoz beszélt, emiatt a bokszoló egyre idegesebb lett, és szólt is a mögötte ülő utasnak, hogy most már hagyja békén. Miután nem hagyta békén, Tyson ütött. Többször is.

Beszámolók szerint miután Tyson megütötte a férfit, akinek emiatt vérzett a feje, a bokszoló lesétált a gépről, ami még mindig a kifutón állt. A TMZ szerint a sérült férfi orvosi ellátást kapott és a rendőrséggel is beszélt.

A San Franciscói rendőrség csak annyit közölt, hogy a repülőtéren elfogtak két embert, majd később elengedték őket. Egyikőjüket sem nevezték meg, csak annyit mondtak, hogy az egyik férfit nem életveszélyes sérülésekkel kezelték, és „megtagadta a további együttműködést a rendőrökkel”.

Tyson egyébként azért volt San Franciscóban, hogy részt vegyen a város 420-as kannabiszfesztiválján a Golden Gate Parkban. (CBS/TMZ)