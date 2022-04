Moldova felszólította Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben területi szuverenitását

A moldovai külügyminisztériumba kérették az orosz nagykövetet, miután Rusztam Minnyekajev orosz vezérőrnagy arról beszélt, hogy ha Moszkva ellenőrzése alá vonná Ukrajna déli részét, kijárata lenne a Dnyeszter menti oroszbarát szakadár területhez, ahol szerinte „az orosz ajkú lakosság elnyomására utaló jelek mutatkoznak”.

Moldova „mély aggodalmát” fejezte ki a nagykövetnek Rusztan Minnyekajev tábornok kijelentése miatt – tudatta közleményében a külügyminisztérium, és felszólította Moszkvát, hogy tartsa tiszteletben területi szuverenitását és semlegességét.

Nicu Popescu moldovai külügyminiszter Fotó: POOL/REUTERS

Moldova 1991-ben, a Szovjetunió felbomlása után vált függetlenné, ám a Dnyeszter folyótól keletre levő területen oroszbarát szakadár köztársaság jött létre, amit Transznyisztriaként is szoktak emlegetni. A területen ma is orosz katonák állomásoznak, ezért az ukrajnai háború óta sokan reális veszélynek látják, hogy a harcok Moldovára is átterjednek.

Maia Sandu moldáv elnök éppen pénteken adta át az első iratokat az Európai Unió képviselőjének, amelyek szükségesek országa uniós csatlakozásához. (MTI)