Minél barnább a menekült bőrszíne, annál kevésbé segítenek neki

A szőke, hófehér bőrű, kékszemű ukrán menekülteknek más segítség jár, mint a kárpátaljai romáknak, vagy a Pakisztánból, Afganisztánból, Szíriából, Bangladesből érkezőknek. Erről mesél a Deutsche Welle videójában egy magyar aktivista, aki a 2015-ös menekülthullám idején is az első sorban segítette a Keletibe érkezőket.

Léderer Tamás most kárpátaljai roma családok gyerekeit tanítja egy fővárosi tanodában. Szerinte örömteli, hogy az állam most sokféleképpen segít, és a társadalmi összefogás is szélesebb. Csakhogy nagyságrendileg ugyanannyi ukrajnai menekültet lát el az állam a BOK csarnokban, mint ahány ázsiait naponta visszarugdal a déli határon, és mint mondja, még a civil segítők körében is tömeges a rasszizmus.