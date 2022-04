Putyin egyik fő propagandistája szerint a háborúban orosz kézre került területeknek örökre orosz kézben kell maradniuk

Bár Putyin elnök a háború elindításkor még azt állította, hogy nem tervezi Ukrajna elfoglalását, az egyik legismertebb propagandistája már egészen más húrokat penget.



A külföldre irányuló orosz propagandacsatorna, az RT vezetője, Margarita Szimonjan a köztévé egyik vitaműsorában előbb feltette a szónoki kérdést arról, hogy Oroszországnak mit kellene kezdenie az elfoglalt területekkel, majd rögtön meg is válaszolta azt.

Utána arról beszélt, hogy az uralmuk alá került területeken már kitűzték a vörös szovjet és az orosz zászlókat, az iskolákban meg az orosz tanterv szerint induló következő tanévet készítik elő. Majd újabb szónoki kérdéssel élve megkérdezte, hogy csak nem fogják az ott lakó embereket visszadobni “azok közé a krokodilállkapcsok közé”. Kézzel mutatta is a képzeletbeli ukrán krokodilok állkapcsát.

Íme:

When Putin launched his "special operation", he said he had no plans to occupy Ukraine



Last night RT boss Margarita Simonyan said that the areas of Ukraine currently under Russian control must remain so "for ever" (with subs) pic.twitter.com/i0KA4vqFBM