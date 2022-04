Vandálok rongáltak a budakeszi zsidó temetőben, a rendőrség nyomoz

Több sírt is megrongáltak a budakeszi zsidó temetőben péntek éjjel vagy szombat reggel - mondta el Reich Tamás budakeszi lakos a hvg.hu-nak. Reich régóta foglalkozik a temetővel, délelőtt pedig arról számolt be, hogy rendőrök vizsgálják a helyszínt, és kint van a polgárőrség vezetője, valamint a helyi városüzemeltetési vállalat igazgatója is. Kamera nem volt a helyszínen, a temető régóta rossz állapotban van. Délutánra kiderült, a rendőrség már nyomozást indított rongálás vétségének gyanúja miatt.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) pedig már a városüzemeltetéssel és helyi önkéntesekkel együtt a helyreállítást szervezi.