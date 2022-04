Angela Rayner visszautasítja, hogy Elemi ösztön-taktikával akarta volna eltereli Boris Johnson figyelmét a brit parlamentben

Angela Rayner brit parlamenti képviselő kijelentette, hogy nem fogják elriasztani az „aljas hazugságok”, miután széles körben bírált tudósítás szerint konzervatív parlamenti képviselők úgy gondolják, a miniszterelnök kérdései közben direkt szét, majd keresztbe tette a lábát, hogy elvonja Boris Johnson figyelmét.

A munkáspárti Angela Rayner felszólalása a brit alsóházban 2020. május 20-án. Fotó: AFP

A kormánypárti Mail on Sunday arról számolt be, hogy meg nem nevezett magas rangú toryk „huncutságból” arra utaltak, hogy a Munkáspárt helyettes vezetője Sharon Stone-nak az 1992-es Elemi ösztön című filmben látott, hírhedt jelentét adta elő a parlamentben, csak teljesen felöltözve.

A cikk egy konzervatív képviselőt idézett: „Tudja, hogy nem versenyezhet Boris Oxford Union-i vitaképzésével, de vannak más készségei is, amik belőle hiányoznak. Ezt bevallotta, amikor italoztunk a[z alsóházi] teraszon.” Azt is felrótták a nőnek, hogy 16 évesen otthagyta az iskolát, szemben az elitegyetemen végzett miniszterelnökkel.

Délelőtt egy sor dühös tweetben Rayner visszavágott az anonim sértegetésekre, mondván, hogy „szexizmus és nőgyűlölet” áldozata lett. Boris Johnson is kiállt mellette, amit meg is köszönt:

„Azzal vádolnak, hogy „csalással” akarom „elterelni” a tehetetlen miniszterelnök figyelmét – azzal, hogy nő vagyok, lábam van és ruhát viselek” – mondta Rayner, azzal vádolva Johnson szövetségeseit, hogy „kétségbeesett, perverz” sértegetéssel próbálják menteni a miniszterelnök bőrét. A londoni parlament ugyanis vizsgálatot indított, hogy Boris Johnson félrevezette-e a képviselőket, mert ha igen, illene lemondania.

„Neki és mazsoretteinek egyértelműen nagy problémája van a nőkkel a közéletben. Szégyellniük kellene magukat. Nem fogom hagyni, hogy aljas hazugságaik elriasszanak. A zaklatásra és megfélemlítésemre irányuló kísérleteik kudarcot vallanak” – mondta Rayner Boris Johnsonról.

A Konzervatív Párt társelnöke, Oliver Dowden is visszautasította az állításokat, és „teljesen nevetségesnek” minősítette azokat. „Szeretem a Mail on Sunday-t, és szívesen olvasom, de szerintem ez egy teljesen nevetséges történet, amit nem is értek” – mondta. Az alsóház korábbi vezetője, Andrea Leadsom egyetértett, bírálva a „teljesen elfogadhatatlan megjegyzéseket és jelentéseket”.

Rayner tavaly ősszel a munkáspárti konferencián vitát váltott ki, amikor egy pártrendezvényen „homofób, rasszista, nőgyűlölő… söpredéknek” minősítette a konzervatívokat. (Guardian)