Vasárnap elázhatunk, ha nem vigyázunk

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Továbbá három megye - Veszprém, Zala és Vas - kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szintén a zivatar veszélye miatt vasárnapra. Győr-Moson-Sopron és Vas megyére pedig az erős szél veszélye miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Figyelmeztető előrejelzés vasárnapra

Amúgy is egyre nagyobb területen erősödik meg a szél, a Dunántúl nyugati, északnyugati részén viharos, néhol akár 70 km/óránál is erősebb széllökések is lehetnek a kora délutáni órákig.

Azután többfelé alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket elsődlegesen viharos - néhol akár 90 km/óra feletti - széllökések, emellett néhol nagy mennyiségű csapadék, illetve jégeső kísérheti. A zivatarok az esti órákra hagyják el az országot - írja az MTI.