Lenin-szobrok kíséretében tér vissza a szovjet idők elnyomása Ukrajnába

A borítóképen látható Lenin-szobor Novhorod-Sziverszkij városában állt, míg 2016-ban le nem döntötték. Azokban az években sorra szabadultak meg Ukrajna városai a kommunista vezér szobraitól, amelyek a szovjet időkből maradtak. Még egy jogszabály is született erről. Szabad fordításban kommunistátlanítás-törvénynek nevezték. Ekkoriban tűnt el Kárpátaljáról is az utolsó Lenin, az ország oroszok lakta vidékein pedig némi feszültség is volt mindebből. Valaki, aki a sajátjának tekinti a novhorod-sziverszkij-i Lenint, idén januárban, még a háború előtt feltette egy aukciós oldalra a szobrot. 394 ezer hrivnyát (több mint 4,5 millió forintot kért érte).

Amikor még eladó volt Novhorod-Sziverszkij Lenin-szobra. Fotó: STRINGER/Sputnik via AFP

Hogy bejött-e az üzlet a szobor tulajdonosának, nem tudni. Alig egy hónap múlva Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen. Elfoglalta a Csernyihiv megyében található Novhorod-Sziverszkij városát is. Innen aztán április elején kivonultak az oroszok, a Lenin-szobor sorsa pedig ismeretlen. Azonban azt tudni lehet, hogy mi lett volna vele, ha maradnak a hódítók a városban.

Az alábbi képen a Herszon megyében található Henicseszk nevű kisváros főtere látható a frissen újraállított Lenin-szoborral:

A Guardian egy megrendítő cikkben foglalja össze, hogy a szovjet vezető emlékével együtt mi minden tért vissza a városba, amit évtizedek óta elfelejthettek az ukránok.

Az ukrán identitás jelképeit szisztematikusan eltüntetik az utcákról. A katonák a zászlókat letépték a középületekről, a helyükbe az oroszt tűzték ki. A tanárokat az ukrán helyett az orosz használatára kötelezik, de olyan beszámolók is érkeztek, hogy az orosz katonai rendőrség ukrán könyveket égetett el.

Az új hatóságok bezárták a független médiumokat és elérhetetlenné tették az ukrán televíziócsatornákat. Helyette bekötötték a háztartásokba a Krímről sugárzó orosz propagandacsatornákat, melyeknek egyetlen fő üzenete van: az orosz erők megérkezésével javult az élet. „Információs vákuumban vagyunk” - mondta egy lakos a brit lapnak. Hozzátette, hogy hetekig nem volt internet Henicseszkben.



Eközben az ukrán politikusok tisztogatása is folyik. A város polgármesterét, Olekszandr Tulupovot utoljára március 9-én látták. Kollégáival együtt a városi parkban pózolt egy fényképen Tarasz Sevcsenko, Ukrajna nemzeti költőjének szobra mellett. Azóta eltűnt.

A polgármester a városvezetéssel a háború első napjaiban. Forrás: Focus.ua

A brit lap megkérdezte Anne Applebaum történészt is. Ő azt mondta, a mai orosz vezetés azt ismétli, amit a szovjet erők 1939-ben, valamint a második világháború végén a megszállt Lengyelországban, a balti államokban és Közép-Európa többi részén tettek. Ez „kísértetiesen pontos másolása az NKVD [a szovjet titkosrendőrség] és a Vörös Hadsereg módszereinek” - mondta.

Hozzátette: „Vannak listáik a letartóztatandó emberekről - polgármesterekről, múzeumigazgatókról, mindenféle helyi vezetőkről. Szisztematikusan megerőszakolják és meggyilkolják a civileket, hogy félelmet keltsenek.”

Az orosz nemzeti gárda egyik katonája Herszonban az általuk felállított szovjet győzelmi zászló egy mása előtt. Fotó: KONSTANTIN MIHALCHEVSKIY/Sputnik via AFP

Egy Marina nevű nő, aki Begyanszkban él, azt mondta, náluk nem csupán a Lenin-szobor került vissza a régi helyére, hanem május 9-re egy szovjet-típusú katonai parádét szerveznek épp a város új vezetői.

Hogy mennyire szimpatikus a szovjet-nosztalgia az elfoglalt területeken, arra jó példa a kollaboráns Valerij Kulesov története. Az oroszbarát blogger és aktivista Herszonban élt. Szerdán reggel, amikor beült az autójába, valaki odalépett hozzá és egy sorozatot eresztett belé egy gépfegyverből.

Ez a videó pedig Melitopolban készült. Az látható rajta, ahogy egy férfi letépi az orosz zászlót.

A Guardian megkérdezte a szovjet módszerekről és a visszaállított Lenin-szobrokról Jurij Szobolevszkijt, a régió kormányzó-helyettesét. „Az indítékuk teljesen világos. A lakosság nosztalgikus érzelmein próbálnak élősködni. A probléma az, hogy ilyenek szinte nem is léteznek [Herszon] területén. A mi népünk a jelenben él, és nagyon is reális jövőképe van. De a megszállók ezt nem értik, ezért a 'Szovjet-show' csak addig fog folytatódni, amíg az ukrán fegyveres erők fel nem szabadítják a területünket” - mondta.