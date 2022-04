Ma eldől, hatalmon marad-e Orbán szlovéniai szövetségese

Választásokat tartanak Szlovéniában, a kétkamarás szlovén parlament 90 fős alsóházának leendő képviselőiről lehet dönteni, egyéni jelöltekre és pártlistákra voksolva. A szavazókorúak 62,6 ígérte, hogy részt vesz a választáson. 2018-ban a részvételi arány 52,6 százalék volt.

A választáson 1471 jelölt és 20 pártlista szerepel. A 20 pártlistából 19-re mind a nyolc választókörzetben lehet szavazni. A szavazóhelyiségek reggel héttől este hétig lesznek nyitva.

Az előrejelzések szerint kormányalakításra az újonnan alakult Szabadság Mozgalom elnökének, Robert Golobnak vagy a jelenlegi miniszterelnöknek, Janez Jansának a Szlovén Demokrata Párt elnökének lesz a legnagyobb esélye.

2022. március 19. Robert Golob, az újonnan alapított liberális Szabadság Mozgalom párt vezetője beszédet mond a választások előtti nagygyűlésen Ljubljanában. Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

Janez Jansa megválasztása fontos Orbán Viktornak is. Nemrég kiderült, hogy a magyar kormányhoz köthető üzleti körök a szlovén kormánypárt médiájának egymillió eurós támogatásával segítették Jansa választási kampányát. Azóta már feljelentés is született az ügyben. A feljelentést tevő Jani Möderndorfer szerint a NovaTV24-et, a Szlovén Demokrata Párt tévéjét magyar pénzből finanszírozták, ennek célja az volt, hogy az orbáni médiabirodalom mintájára építsenek ki a párthoz lojális médiahálózatot, amelyet hirdetési pénzeken keresztül finanszíroznak.

Janez Jansa kormánya 2020 decembere óta próbálja a törvénybe foglalt állami támogatás megvonásával módszeresen kiéheztetni a szlovén közszolgálati médiát. Ennek meg is lett az eredménye, 2021 szeptemberében az állami hírügynökség vezetője lemondott. Ezt követően 2021. májusában Janez Jansa ellen kis híján még alkotmányos felelősségre vonási vádeljárást is indítottak. A vádak között szerepelt a vakcinabeszerzés körüli mulasztások, az állami hírügynökség finanszírozásának leállítása és az ügyészség befolyásolása is.



A Vecer és a Dnevnik című napilap által a héten készített felmérés eredménye szerint a szlovén pártok támogatottsági listája:

Szabadság Mozgalom: 26,3 százalék

Szlovén Demokrata Párt: 25,5 százalék

Baloldal: 8,8 százalék

Szociáldemokraták: 8,6

Új Szlovénia: 7,8

Kössük Össze Szlovéniát mozgalom: 4 százalék



A többi mért párt nem éri el a 4 százalékos parlamenti küszöböt. A közvélemény-kutatások alapján önállóan egyik párt sem tud majd kormányt alakítani, koalíciós partnerre lesz szüksége. A szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló exit pollok eredményét közvetlenül urnazárás után fogják nyilvánosságra hozni. Az első részeredmények este kilenc óra után várhatók.(MTI)