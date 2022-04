A női MacGywer kutyapórázba kapaszkodva szedte volna ki a mobilját a budiból, de fejjel előre beleesett

A nap eddigi legjobb híre, hogy sértelenül megúszta élete kalandját egy amatőr MacGywer Amerikában.



Sok lélegzetelállítóan szép helyen lehet kakálni Amerikában, de a Washington állambeli Mount Walker teteje ezek között is a csúcskategóriát képviseli.

Ezt a szituációt próbálta kihasználni egy amerikai nő a hegytetőn elhelyezett budiban, de közben beleejtette a telefonját. Az eset ebben a budiban történt, az előtérben a későbbi események hősei láthatók:

Nem volt rossz húzás a telefon vécébe veszejtése, de a negyvenes éveinek közepe felé járó nő ezzel nem került volna még be a hírekbe. Ő azonban nem adta fel, és valahogy mindenáron ki akarta szedni a mobilt.



Először is leszerelte a vécédeszkát. Majd látva, hogy a telefonja nem merült el, első nekibuzdulásában meg akarta lasszózni azt. Kutyát is vitt magával és emiatt póráz is volt nála. Ezzel próbálta kiemelni a mobilt, de nem járt sikerrel. Ahogy a vadnyugati mondás tartja, könnyebb egy fideszes ellen tendert nyerni, mint hugyos telefont fogni lasszóval.

Az asszony azonban nem adta fel. Következő körben saját magát kötözte a póráz egyik végéhez, a másik végét kikötötte a budiban, aztán megpróbált lemászni, mint valami barlangász. Az eredmény: fejjel előre az emésztőbe zuhant.

Ha egyszer lélektani megközelítésű francia filmet forgatnak az esetről, az ekkor következő húsz perc lesz benne a legerősebb. A nőnek ugyanis eszébe jutott az a magyar nyelvű ovis vicc arról, hogy hogy hívják a kínai vécépucolót, és húsz percig matatott a kakiban. De legalább a mázlija nem hagyta el, hiszen - bár kimászni nem tudott - egyszer csak ráakadt a mobiljára. Ami csodamódra nemhogy nem süllyedt el, de tökéletesen működött, így az asszony segítséget tudott hívni.

A tűzoltók előbb nagy téglákat eresztettek le neki. Ezeket az emésztőgödör fenekére téve rájuk állt, így már el tudta érni a leeresztett beülőt, amivel felhúzták. Meg nem sebesült, és bár a tűzoltók alaposan lemosták, azt javasolták neki, hogy a fertőzésveszély miatt menjen el orvoshoz.

“De ő csak haza akart menni” - idézte fel Tim Manly tűzoltóparancsnok a nem is annyira meglepő végkifejletet. Manly negyven éve tűzoltó, de ilyet még nem látott, azt mondta.