Annyiszor fenyegetőzött a Parlament felrobbantásával a bátonyterenyei nő, hogy végül őrizetbe vették

2021 decembere óta négy alkalommal is fenyegetőzött a segélyhívó vonalon egy negyven éves bátonyterenyei nő azzal, hogy felrobbantja a Parlamentet. Most le is tartóztatták, derül ki a Nógrád Megyei FŐügyészség közleményéből.

Először 2021. december 4-én hívta fel a 112-es segélyhívót, ahol a szombathelyi hívásközpontba kapcsolták. Ekkor a nő a Segélyhívó Központ felrobbantásával kezdett fenyegetőzni. Még ugyanezen a napon este ismét telefonált, ekkor azonban már a Parlament felrobbantásáról beszélt.

Pár nappal később megismételte mindezt. Akkor a Parlament mellett a Szombathelyi Rendőrkapitányság felrobbantásával fenyegetőzött. Áprilisban aztán újra telefonált. Ennek a hívásnak köszönhetően a hatóságoknak át kellett vizsgálniuk a Parlament épületét, hogy kiderüljön, valótlanul fenyegetett robbantással a bátonyterenyei nő. Emiatt vették végül őrizetbe. A Salgótarjáni Járási Ügyészség ügyeletes ügyésze indítványt tett a bűnismétlés megakadályozása érdekében a gyanúsított letartóztatására.

Talán csak lazán kapcsolódik, de hogy mentális betegekkel hogyan nem lenne szabad bánnia az igazságszolgáltatásnak, arról nemrég jelent meg egy videó a 444-en.

(Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd)