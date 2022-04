A KDNP-frakcióban egyetlen nő ül majd

Íme az új KDNP-frakció:

A KDNP új parlamenti frakciója Fotó: Seszták Miklós Facebook

A 18 képviselőből 17 férfi és egyetlen nő, Juhász Hajnalka, aki az előző ciklusban is a kivételt jelentette a KDNP parlamenti frakciójában.

És a KDNP 2018-as frakciója Fotó: Aradszki András/Facebook

Ezzel az 5,55 százalékos aránnyal messze a kereszténydemokrata képviselőcsoportban lesz a legkevesebb nő.

A Fidesznél a második a legrosszabb az arány: a 117 képviselőjükből 104 férfi és 13 nő (Csöbör Katalin, Dunai Mónika, Kállai Mária, Koncz Zsófia, Czunyiné Bertalan Judit, Vitályos Eszter, Szabó Tünde, Mátrai Márta, Illés Boglárka, Selmeczi Gabriella, Varga Judit, Molnár Ágnes, Bartos Mónika).

Ez alig több mint 10 százalék.

Lehetett volna eggyel több női képviselője a nagyobbik kormánypártnak. Gál Kinga alelnökként előkelő, 5. helyen szerepelt az országos listán, de úgy döntött, hogy maradt Európai Parlament képviselő, nem ül be a magyar országgyűlésbe. A megüresedett mandátumát azonban nem egy nő, hanem Pesti Imre kapta meg.

Négy éve a Fidesz 117 képviselőjéből mindössze 10 volt nő. Plusz hárommal nőtt csak a számuk.

2018-ban a Fidesz 106 egyéni jelöltje közül 100 volt férfi és 6 nő. Öten nyertek is (Csöbör Katalin, Czunyiné Bertalan Judit, Kállai Mária, Dunai Mónika és Szabó Tünde). Akkor csak Menczer Erzsébet bukott Óbudán, akit egyébként egy másik politikusnő, Szabó Tímea győzött le. Orbán most is jobban bízott a férfiakban: a 106 egyéni helyen 99 férfit és 7 nőt indított. Utóbbiak közül mindegyik nyert.

A Mi Hazánk 6 képviselője közül Dúró Dóra az egyetlen nő.

A Momentumnál 9:2 a férfiak:nők aránya (Orosz Anna és Sebők Éva a két új női képviselő).

Három frakcióban lesz 20 százalékos az arány. Az MSZP-ben (Kunhalmi Ágnes társelnök és Gurmai Zita) és a Jobbikban 10 képviselőből 2 nő. Utóbbiaknál ez úgy jött ki, hogy az első 8 jobbikos képviselő férfi volt a közös listán, csak utánuk jött egy nő (Szabó Hajnalka). Aztán Márki-Zay Péter megüresedett mandátumát végül az kapta, aki következett a sorban, ez pedig a közös lista 39. helyén álló jobbikos Végh Noémi volt.

AZ LMP-ben a 4 férfi mellett úgy lett egy nő (Bakos Bernadett), hogy a DK besegített. Dobrev Klára inkább az Európai Parlamentet választotta a magyar országgyűlés helyett, a megüresedő székét ugyanakkor nem párttársa kapta, hanem az LMP. A parlamenti frakcióalakításhoz ugyanis minimum 5 fő kell, az LMP-nek csak 4 volt.

A DK frakciója így végül 15 fős lesz, köztük 4 nő (Vadai Ágnes, Kálmán Olga, Gy. Németh Erzsébet és Hegedüs Andrea).

A többihez képest legkiegyensúlyozottabb, de így csak 33,3 százalékos arány a Párbeszéd-frakcióban lesz. A 6 fős képviselőcsoportban Szabó Tímea mellett Szabó Rebeka is ott lesz, a főpolgármesterséget folytató Karácsony Gergely ugyanis az ő javára lépett vissza.

A pártok 198 képviselője közül 28 lesz nő. Ez az összes képviselő mindössze 14,14 százaléka.

Minimális előrelépés ez ahhoz képest, hogy 2018-ban az alakuló ülésen a képviselők 88,4 százaléka volt férfi és csak 11,6 százaléka nő.