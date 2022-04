„Egy atomháborúban minden fél veszít” - felelte ramsteini sajtótájékoztatóján az AFP kérdésére Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter. Az USA legnagyobb európai támaszpontján, a németországi Ramsteinben kedden negyven ország képviselői gyűltek össze arról egyeztetni, hogy milyen módon tudják fenntarthatóan és hosszú távon támogatni Ukrajna háborúját Oroszország ellen, az AFP újságírója pedig Szergej Lavrov hétfő esti alig leplezett fenyegetésére utalt, amiben az orosz külügyminiszter egyrészt legitim célpontnak nevezte a fegyverszállítmányokat, másrészt azzal vádolta a NATO-t, hogy azok révén lényegében már most is részese a konfliktusnak, és ez eszkalációhoz, akár atomfegyverek bevetéséhez is vezethet.

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter a ramsteini légibázison tartott sajtótájékoztatóján. Fotó: ANDRE PAIN/AFP

"Az ilyen retorika nagyon veszélyes" - mondta Austin, aki szerint "nem is válaszolunk efféle retorikára". Később a dán TV2 hasonló kérdésére azt is hozzátette, hogy a maguk részéről mindent megtesznek azért, hogy a helyzet ne váljon kontrollálhatatlanná, és mindig mérlegelnek, hogy csakis arányos lépéseket tegyenek.

A német Gepard légelhárító harcjármű nem a legfrissebb technika, de Lloyd Austin szerint hatásos védelmet nyújthat az ukrán erőknek. Fotó: MICHAEL MANDT/AFP

Magáról az egyeztetésekről csak nagyon nagy vonalakban számolt be, konkrétumként csak Christine Lambrecht nyilvánosan is megtett bejelentését ismertette 50 Gepard légvédelmi harcjármű Ukrajnának átadásáról. Összességében elmondása szerint a résztvevők abban állapodtak meg, hogy havi rendszerességgel áttekintik majd, milyen szükségletei vannak Ukrajnának, hogy egymás közt is egyeztessenek, illetve az elnyúlni látszó háborúra, Ukrajna későbbi fegyverkezései igényeire, valamint a NATO növekvő fegyverigényére tekintettel az is áttekintették, hogy saját fegyvergyártási bázisuknak milyen lépéseket kell tennie a közeli jövőben.

A New York Times kérdésére, hogy mit értett az alatt, hogy Oroszországot meg kell gyengíteni, csak annyit mondott, hogy az orosz szárazföldi haderő jelentős ember- és anyagi veszteségeket szenvedett, így most azt kell garantálni, hogy ezeket ne tudja könnyedén pótolni, ezzel is gátolva, hogy a jövőben fenyegetőn léphessen fel szomszédaival szemben.