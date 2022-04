Orbán Ráhel is a férje bankját választotta

Hiába rakta össze magának közpénzből a NER a saját óriásbankját, Orbán Ráhel mégis inkább a férje, Tiborcz István által tavaly decemberben megvásárolt Gránit Bankban nyitott számlát az új cége, az Odu Store Kft. számára február 23-án - derül ki nyilvános adatbázisokból.

Arról a jó hírről a 444 számolt be először, hogy márciusban elindult Orbán Viktor miniszterelnök lányának bababoltos webshopja, ahol például 8300 forintba kerülő cumit is lehet venni a gyermekeknek. De akkor még csak az OTP-nél volt számlája a cégnek, mostanra viszont már orvosolták ezt a problémát, így a miniszterelnök lányának cége végre a miniszterelnök vejének bankjánál is intézheti pénzügyeit.

Tiborcz István és Orbán Ráhel esküvői fotó

Orbán Viktor miniszterelnök másik lánya, a 28 éves Szokira-Orbán Sára gyorsabb volt az ügyintézésben, hiszen december 14-én lett többségi tulajdonosa az általa is alapított Art Related Solutions Képzőművészeti Galéria és Tanácsadó Kft. nevű vállalkozásnak, és már december 21-én számlát nyitott a Gránit Bankban, ahova így együtt is mehetnek bankolni.

Tiborcz István mostanában mással foglalkozik, legutóbb annak örülhetett, hogy a GVH engedélyezte neki, hogy beszálljon Budapest legnagyobb ingatlanberuházásába a Kopaszi-gátnál.