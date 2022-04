A Nemzeti Színház szerint „sajátos incidens”, hogy két litván társulat is kérdőre vonta Orbán Viktort és a magyarokat a közömbösségük miatt

Az egy hete zajló, Vidnyánszky Attila által gründolt MITEM nemzetközi színházi fesztivál keddi napján két litván színitársulat is reflektált Orbán Viktor, illetve Magyarország érthetetlen álláspontjára az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborúval kapcsolatban.

A Vilniusi Városi Színház társulata Oskaras Koršunovas Delhi tánc című előadásának végén nem meghajolt, hanem lövések hangjára többször egymás után összesett, felkelt, összeesett, miközben háborús képeket vetítettek mögöttük „Orbán, are you sure? Hungary 1956 – Ukraine 2022” felirat kíséretében.

Eközben a Klaipèda Drámai Színház Léna lábai közt, avagy „a szűz halála” című előadás végén a társulat magyar nyelvű, „Magyarok, ne legyetek közömbösek!” táblával és ukrán zászlókkal állt ki.

A Nemzeti szerda este reagált a két előadásra, úgy fogalmaztak:



„mindkét litván előadás végén politikai indíttatású incidensek történtek.” Egyébként azt írták, tudtak a készülő akcióról, de „nem gördítettek akadályt a litván művészek szabad véleménynyilvánítása elé.”

A Klaipèda előadása utáni közönségtalálkozón Vidnyánszky azt mondta, ez egy „szabad ország szabad fesztiválja”, mégis, mióta létezik, „minden évben valaki valamire meg akar tanítani minket”. Úgy zárta, hogy Magyarország fennállása óta „belül mindig tudtuk: ahogy mi akarjuk, úgy a jó.”

Középen Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt/MTI/MTVA

Utána a litván igazgató, Tomas Juočys a Nemzeti beszámolója szerint azt mondta: „Most nem színházvezetőként beszélek, el akarom érni a szívüket… háromszáz gyereket öltek meg, ez nem politika, ez mészárlás. Ha azért, hogy ne haljanak meg, magasabb árat kell fizetnem a gázért, akkor kérem a számlát... Vagy közömbösek maradunk, vagy mi is belemártjuk a kezünket a vérbe, és ez, ismétlem, nem politika. Ha hallgatunk, és nem cselekszünk, mind véresek leszünk.”

Ezután a Nemzeti több munkatársa ecsetelte, hogy Magyarország kormánya és a magyar lakosság milyen jelentős pénzügyi, logisztikai és humanitárius segítséget nyújt az ukrajnai háború menekültjeinek. Volt, aki a közömbös szót egyenesen sértőnek nevezte. (Via HVG)