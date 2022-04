Egy floridai férfi be szeretné tiltatni a Bibliát az iskolákban, mondván, az nem gyerekeknek való

Chaz Stevens floridai aktivista petíciót nyújtott be az állam összes iskolakerülete számára, melyben azt kéri, hogy tiltsák ki a Bibliát az iskolákban a tantermekből, a tananyagokból és a könyvtárakból is, mivel szerinte az nem gyermekeknek való tartalom. Emellett minden olyan könyvet is kitiltatna az intézményekből, amelyek a Bibliát idézik.

A férfi indoklásában azt a törvényt hozta fel, melyet márciusban fogadtak el Florida államban, és lehetővé teszi, hogy a szülők megvétózzanak bizonyos oktatási segédanyagokat. A törvény előzménye, hogy több szülő tiltakozott a szexuális nevelésre használt, LMBTQ-témákat is tárgyaló könyvek ellen.

Angol nyelvű Biblia. Fotó: GODONG/robertharding via AFP

Stevens az akciójával a képmutatásra akarja felhívni a figyelmet. Szerinte ugyanis ezen az alapon a Biblia sem való kiskorúaknak, hiszen teljesen hétköznapi módon számol be gyilkosságokról, házasságtörésről, szexuális erkölcstelenségről és közösülésről, de nemi erőszak, csecsemőgyilkosság, bestialitás és kannibalizmus is előfordul benne. „Tényleg azt akarjuk, hogy a gyerekek részeg orgiákról tanuljanak?” - írta a petícióban. A férfit az dühítette fel, hogy Tallahassee-ban 54 matematikakönyvet azért vontak ki használatból, mert voltak, akik szerint kritikai rasszelmélet is előkerült bennük. (NPR)