Gyengélkedik a forint, már 380 az euró

Elég rossz a hangulat a magyar tőzsdén is, a Mol, az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama is csökkenést mutat. A forint pedig gyengülőben: a reggeli 377 forint eurós szintről 11 órakor már eljutottunk a 380 forintos eurós szint fölé is. Pedig a Monetáris Tanács kedden az alapkamatot újabb egy százalékponttal 5,4 százalékra emelte.

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A márciusi mélypont még messze van, akkor a forint árfolyama elérte a 400-as szintet az euróval szemben.