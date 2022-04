10 milliónyi köszönet – Önök döntötték el, kik kapják a Sasszemklinika ajándékát

Sokaknak lehetünk hálásak azért, amit a pándémia alatt tettek értünk. Mentősök, ápolók, postások, katonák, rendőrök, tűzoltók és még sokan mások emberfeletti teljesítményt nyújtottak. Mindannyian gondoltunk arra, hogy valamilyen módon kifejezzük köszönetünket ezeknek a szakembereknek. Ugye emlékszünk még a megható pillanatra, amikor az ablakokban állva tapssal köszöntöttük őket?



A Sasszemklinika azzal igyekezett kimutatni mindannyiunk háláját, hogy visszaadta a szemüveg nélküli éles látást azon szakmák képviselőinek, akik a legtöbbet tettek értünk. Az Önök (az internet népe) javaslatai alapján választották ki a szakmákat és sorsolták ki a szerencséseket, akik összesen 10 millió forint értékű Sasszemkezelést kaptak ajándékba. El sem tudjuk képzelni mennyivel könnyebb dolgoznia egy ápolónőnek a maszk alatt bepárásodó szemüveg nélkül, vagy egy tűzoltónak, ha a légzőálarc használata során nem kell a szemüvegével is bajlódnia.

A kampány eredményesen lezajlott, mára a kezelések sikeresen megtörténtek, az öröm, a jó érzés kölcsönös. A Sasszeműek megtapasztalhatták, hogy egy néhány perces, fájdalommentes látásjavító lézerkezelés után 1-2 nappal már szemüveg nélkül végezhették a munkájukat, érzékelhetően könnyebben, szabadabban.

Érdemes a nyertesek véleményét is meghallgatni:

Varga Gergely tűzoltó:

„A kezelés tulajdonképpen gyors és fájdalommentes volt. Megmondom őszintén, azért bennem volt egy kis félsz, tehát tartottam tőle, hogy fájni fog vagy tartottam tőle, hogy nagyon hosszú ideig fog tartani, de egyszerűen annyira alapos tájékoztatást nyújtottak és azt éreztem mindenkin itt a Sasszemklinikán, hogy segítenek, hogy tényleg támogatnak ebben. Nagyon kedvesek voltak és így ez az összes aggodalmam így köddé vált"

Schmidt Barbara mentős:

„Szerintem ez a kampány a klinika részéről egy nagyon kedves kezdeményezés. Mindenki nagyon kedves volt, elmondták mi hogyan fog történni. A műtét az egyik szememen körülbelül 60, a másikon 70 másodpercig tartott.”

Varga Katalin kisgyermeknevelő:

„Maga a kezelés teljesen fájdalommentes volt. Éreztem, hogy hozzáértő kezekben vagyok és egyáltalán nem izgultam. Már a műtét napján este néztem tévét és használhattam a telefonomat is. Most jelenleg 120%-os a látásom, és mindenképp azt javasolnám azoknak, akik hezitálnak: vágjanak bele, mert ez fantasztikus!”

De mi is az a Sasszemkezelés®?

Röviden összefoglalva: a világ egyik legkorszerűbb lézeres látásjavító kezelése, melynek köszönhetően akár egy életre megszabadulhatunk a kontaktlencse és szemüveg okozta kellemetlenségektől.

Gyors, biztonságos, fájdalommentes, a páciensek a műtét után azonnal érezhetik a pozitív változást. A műtöttek jó esetben nemcsak a szemüvegüket dobhatják el, de az átlagosan jól látó embereknél akár 20-50%-kal is élesebben láthatnak, ezért hívják a módszert Sasszemkezelésnek.

A klinika korszerű vizsgálóberendezései és lézerei képesek a szem a rejtett hibáit is korrigálni. Azokat a mikroszkopikus hibákat, amelyek szemüveggel vagy kontaktlencsével nem javíthatók. Szinte hihetetlen, de egy dioptria eltüntetésére mindössze 1,3 másodpercre van szükség. A páciensek a kezelést követő egynapos pihenés után általában már vezethetnek autót, dolgozhatnak a monitor előtt, három nap elteltével pedig visszatérhetnek a kardió edzéshez, futáshoz is. További részleteket a lézeres szemműtét kezelésről itt található.

Ha Ön is megszabadulna szemüvegétől, most jelentkezzen a Sasszemklinika alkalmassági vizsgálatára!

A szerencsés kiválasztottak:

Bagi Róbert – katona

Bálint András – tűzoltó

Csattos Máté Tibor – mentőtiszt

Farkas Xénia – óvodapedagógus

Fekszi-Szilágyi Szilvia – postai dolgozó

Hajdókné Laczkó Márta – szociális gondozó

Hallgató Orsolya – postai dolgozó

Huszti Tamás – rendőr

Kékediné Tamás Klaudia – ápolónő

Kiss Hajnalka – szociális munkás

Mészáros Nóra – ápolónő

Pintér Zsolt – katona

Ördög Roland – rendőr

Schmidt Barbara – mentős

Tóth Zsuzsanna – ápolónő

Varga Gergely – tűzoltó

Varga Katalin – kisgyermeknevelő

Werner Karolina – egészségügyi asszisztens

Köszönjük nektek és mindannyiótoknak, akik sokat tettetek értünk.