1600 dolgozót küld el a Tungsram, 400-at Újpesten

„Egyelőre nem látjuk, hogy pontosan mekkora lesz a baj. Csak azt tudjuk, hogy nagy. A Tungsram összesen 1600 ember bocsát el, ebből 400-at Újpesten” - írja posztjában Déri Tibor, Újpest momentumos polgármestere, aki azt ígéri, már a csütörtöki testületi ülésen napirendre veszik a tömeges leépítés ügyét.

Déri ahhoz kér támogatást a képviselőktől, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a kormánnyal, a munkaügyi központtal, a Tungsrammal és a cégnél működő szakszervezettel az újpesti dolgozók jövőjével kapcsolatban. Más kerületi cégekkel is egyeztetne.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A Tungsram szerdán jelentette be, hogy megszünteti hagyományos izzógyártási tevékenységét, mert az elszálló energia-és alapanyagárak miatt masszívan veszteségesen működik az üzletág. A Tungsram már régebben is komoly pénzügyi problémákkal küzdött, április 11-én kényszerleállás volt mind az öt gyárában, az egyiket végül be is zárták.