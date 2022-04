A Kúria csodálkozik, hogy az Európai Bizottság kifogásolja a bírák kirendelési gyakorlatát

A Kúria közleménnyel reagált arra, hogy az Európai Bizottság hivatalosan is értesítette Magyarországot: az EU történetében először úgynevezett feltételességi mechanizmust indítanak el, a magyar kormány ellen.

Varga Zs. András, a Kúria elnöke beszámol a Parlamentben. Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA





A Kúria közleménye

„Csodálkozással értesültünk arról, hogy az Európai Bizottság a Magyarország elleni jogállamisági eljárásban kifogásolta a bírák kirendelési gyakorlatát a magyar bíróságokon, így a Kúrián. Különösen furcsa, hogy a kifogás mindössze néhány héttel azt követően merült fel, hogy az Országos Bírói Tanács áprilisi ülésén a kérdésről hatásköri vitát folytatott. Meggyőződésünk, hogy a felvetésnek nincs köze a jogállamiság kérdéséhez, mert a valósághoz sincs köze.

Kétségtelen, hogy a kirendelés rendkívüli szolgálatteljesítési forma, amelyre elsősorban akkor kerülhet sor, ha előre nem látható, vagy másképpen megoldhatatlannak bizonyuló átmeneti helyzet miatt valamelyik bíróság, így akár a Kúria azonnali segítségre szorul. A magasabb fokú bíróságra, így a Kúriára történő kirendelés más esetben a bíró szakmai fejlődésének és tapasztalatszerzésének is eszköze, azaz a személyes gyarapodását szolgálja. Mindkét eset átmeneti, belátható végű, határozott ideig tartó intézkedés, és mindkét esetben a kirendeléshez a bíró egyetértése és a két érintett bíróság elnökének hozzájárulása szükséges. Bármelyik nyilatkozat hiányában a kirendelésre nem kerülhet sor, vagy annak visszavonása esetén a kirendelést meg kell szüntetni.

Az elmúlt években valóban több bíró kirendelésre került sor a Kúriára. Ennek oka azonban egészen sajátos. Ha valakinek esetleg elkerülte volna a figyelmét, az elmúlt két esztendőben súlyos koronavírus járvány érintette az országot, amely kihatással volt nemcsak a bírósági ügyérkezésre, de az igazságszolgáltatási álláshelyek megpályáztathatóságára is. Amint a járványhelyzet - ha csak átmenetileg is - lehetővé tette, a Kúria a nyilvánosan hozzáférhető bírói álláspályázati felhívásokból megismerhetően folyamatosan intézkedett a bírói álláshelyek betöltéséről és ezzel együtt a kirendelések megszüntetéséről. Tény persze az is, hogy a pályázatok kiírása után, »független« szervezetek azonnal megfogalmazták a vádat, hogy a Kúria bírói állományának kicserélése történik.

Végezetül ezúton kívánunk megnyugtatni minden érdeklődőt, hogy az álláspályázatok kiírása jelenleg is folyamatos. Az elkövetkező két hónapban, még a nyári ítélkezési szünet előtt a Kúrián megszűnik az utolsó hosszú távú kirendelés is. Ennek oka azonban nem a minden valóságos vagy ésszerű alapot nélkülöző kritika, hanem a Covid-járványhelyzet aktuális szintje.”