A Párbeszéd sem bojkottálja az alakuló ülést

Eddig csak a Momentum csatlakozott Hadházy Ákos felhívásához, hogy az ellenzék ne vegyen részt a parlament hétfői alakuló ülésén, ha a kormánytöbbség nem teljesíti a feltételeiket. Erre Kocsis Máté meg is üzente az ellenzéknek, hogy aki nem vesz részt az alakuló ülésen, képviselő és tisztségviselő sem lehet.

Először az LMP jelezte, hogy beülnek május 2-án, majd az éppen megint megújuló MSZP is csatlakozott hozzájuk. Csütörtökön pedig a Párbeszéd is igennel válaszolt az ATV kérdésére. A Hadházyval folytatott vitájában, a 444 stúdiójában Jámbor András is emellett érvelt, aki szintén a Párbeszéd frakciójába fog beülni.