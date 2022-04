HUAWEI nova 9 SE: a TikTok-sztárok új kedvence

Mit keresnek a fiatalok egy mobilban? Legyen gyors, divatos és főleg legyen szuper kamerája.



Amikor a fiatalabb generáció új mobilt választ, számukra nem feltétlenül az az első számú szempont, hogy minden szinten az épp elérhető technológiai maximumot kapják. Persze nem baj, ha mégis, de ennek általában komoly ára van. Ha viszont saját pénztárcájukhoz mérten keresgélnek, máris egy csomó kompromisszumot kell kötniük - az így elérhető modellek sokszor épp azon funkciók terén nem túl erősek, amik nekik a legfontosabbak lennének.

Szerencsére nem kell kompromisszumot kötni ugyanakkor a szuper fotóképességek, a design, a gyors töltés és a megfizethető ár között, a Huawei ugyanis épp ezeket a tulajdonságokkal látta el nova 9-es szériáját: már a tavaly ősszel bemutatott nova 9 is a kategórájában piacvezető kameraképességekkel rendelkezik, hiszen a főszenzora 50 megapixeles felbontással rendelkezik, amely mellé egy 32 megapixeles előlapi kamera társul. Igazán színes megjelenésével pedig bizonyosan trendi kiegészítője a hétköznapoknak. A HUAWEI most mindezt egy új szintre emelte a nova 9 SE modellel, ami ugyanakkor megtartja a nova széria előnyeit: elérhető áron egyszerre divatos, gyors, és főleg olyan kamerás funkciókat kínál, amelyekkel bárki könnyedén a közösségi média alkalmazások királynője vagy királya lehet.

108-cal, mint a legnagyobbak!

Manapság még a prémium kategóriás telefonok kamerái is inkább 40-60 megapixel körüli felbontással rendelkeznek, hát még a középkategória és a még elérhetőbb árú szegmens képviselői. Ehhez képest a nova 9 SE főkamerája 108 megapixeles, amely kiemelkedő részletességgel örökíti meg a legfontosabb pillanatokat fotón és videón egyaránt.

A főszenzort egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű kamera, valamint egy makró és egy mélységérzékelő segéd is kiegészíti, így bármilyen helyzetben éles, dinamikus, színgazdag felvételeket készíthetünk. Még az éjszakai buliban vagy a csillagos ég alatt is kiváló képeket kapunk a Szuper Éjszakai Felvétel opcióval, amely képes a fényerőt felfokozni, de a zavaró képzajt is kiszűrni.

Szintén praktikus, hogy videófelvétel közben megszakítás nélkül válthatunk a hátsó kamerákról a 16 megapixeles szelfikamerára és vissza - ezzel még személyesebbé és sokszínűbbé tehetjük a YouTube-vlogokat és rövid TikTok-klipeket. Sőt, a Kettős Nézet bekapcsolásával egyszerre vehetjük fel a két nézetet. A kész kisfilmeket ráadásul a Petal Clip alkalmazással már a telefonon készre vághatjuk és akár szemkápráztató effektekkel turbózhatjuk fel.

Divat és erő kéz a kézben

A kamerás képességek mellett a nova 9 SE külsejével is a fiatalok kedvében jár: a 90Hz-es képfrissítésű, 6,78 hüvelykes csodaszép kijelző 270Hz-es érintés-érzékeléssel rendelkezik - ez eddig szintén csak a csúcsmobilok sajátossága volt. A készülék hajlított üvegének túloldalán a fekete és fehér bársonyos árnyalatai mellett kristálykék színben is elérhető a telefon.

Attól pedig nem kell félni, hogy az egész napos fotózás, videózás és egyéb tevékenységek közben folyamatosan fali töltőcsatlakozóra kell vadásznunk: a nagy kapacitású akkumulátor sokáig ellátja a mobilt energiával, ha pedig mégis merülni kezdene, a 66W-os SuperCharge gyorstöltés segít: nulláról akár 15 perc alatt 60 százalékra, 36 perc alatt pedig teljesen újtatölthetjük, hogy aztán újra fotós és videós témák után eredhessünk.

A telefont a Huawei hivatalos webáruházában vásárolhatod meg.