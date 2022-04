Korai hőhullám tört Indiára

„A hőmérséklet gyorsan emelkedik az országban, és a szokásosnál jóval korábban” - közölte szerdán Narendra Modi miniszterelnök a vezető miniszterekkel.

Delhiben a hőmérő higanyszála 44 fok fölé is emelkedhet, de a hőhullám 15 indiai államot érint, beleértve az északi Himácsal Pradest is, ami az enyhe hőmérsékletéről ismert.

Indiában nem ritkák a hőhullámok, különösen májusban és júniusban nem, de idén a felmelegedés márciusban kezdődött, és az elmúlt 122 év legmelegebb hónapját produkálta.

Fotó: RITESH SHUKLA/NurPhoto via AFP

A hőhullám már most érezteti a mezőgazdaságra gyakorolt hatását, ugyanis a gazdálkodók szerint az negatívan befolyásolta a búza betakarítását, ami globális ellátási problémához vezethet.

A hőség megnövelte az energiaigényeket is, ami több államban is hiányhoz vezetett. Az ország miniszterelnöke szerint tüzektől is tartani lehet a kialakult hőség miatt.

A tudósok szerint a korai szélsőséges időjárással a globális felmelegedés okolható. (BBC)