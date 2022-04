Leszavazták Márki-Zayt Hódmezővásárhelyen, amikor le akarta váltani a szocialista alpolgármestert

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester csütörtökön javaslatot tett a szocialista alpolgármester, Kis Andrea leváltására, az indítványt azonban nem támogatta a közgyűlés minősített többsége. A minősített többséget igénylő indítványt a 8 képviselő helyett csak 7 támogatta, 3-an nemmel szavaztak. A polgármester a napirendi pontok tárgyalása után bejelentette, elvonja az alpolgármester feladatköreit.

Márki-Zay a képviselőknek a helyszínen kiosztott indítványban zárt tárgyalására tett javaslatot, Kis Andrea azonban kérte, hogy miként megválasztásáról, leváltásról is nyílt ülésen döntsenek. A szocialista politikus a javaslathoz csak annyit fűzött hozzá, Márki-Zay Péter másképp képzeli az önkormányzat működését, ezért nem kíván a továbbiakban együtt dolgozni vele.

Márki-Zay Péter és Kis Andrea a hódmezővásárhelyi közgyűlésben

Az ülés után Márki-Zay az oldalán azt írta, a ciklus hátralévő részéhez személyváltoztatásokra van szükség a hivatal vezetésében: „Ezt a lépést a hivatalban és a vásárhelyi politikai közösségben régóta fennálló feszültség indokolta, de a közös választási siker érdekében a döntést április 3-a utánig halogattuk. Természetesen Kis Andrea pártjának semmi köze az ügyhöz, a kormányzati visszaélések elleni küzdelem továbbra is mindannyiunk közös célja.”

Azt, hogy leszavazták, a polgármester annak tudta be, hogy „nálunk demokrácia van”. „Emiatt éltem a törvény adta jogkörömmel, és Kis Andreától alpolgármesteri feladatait teljeskörűen megvontam. A döntéstől függetlenül Gyöngyösi Ferenc külön juttatás nélkül is segítséget nyújt a város vezetésében. A következő 2,5 évben a vásárhelyieknek tett választási ígéreteim betartására fogok törekedni, amihez hivatali beosztástól függetlenül továbbra is mindenkinek a segítségére számítok, és azt hálásan köszönöm” -írta.

A Fidesz 5 képviselője kivonulta napirend tárgyalásáról, és a titkos szavazáson sem vettek részt. A fideszes Cseri Tamás azt mondta, a városvezetés „egymás közti leszámolásában” nem kívánnak részt venni.

A képviselők az ülésen tárgyaltak a polgármester és az alpolgármesterek - így Kis Andrea - tiszteletdíjának emeléséről is. Márki-Zay Péter azonban bejelentette, a feladatkörök elvonása miatt - az önkormányzati törvénynek megfelelően - a szocialista alpolgármester tiszteletdíja az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára csökken. Ez a polgármesteri tiszteletdíj 15 százaléka.

Márki-Zay Péter péntekre rendkívüli közgyűlést hív össze, ahol a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását tárgyalják. (MTI)