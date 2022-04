Magabiztosan utolsó Habony Árpád csapata a toszkánai vitorlásversenyen

„A szél mindig az erősek vitorláját dagasztja, az ő hajójuk mindig révbe ér, őket kedveli a szerencse, és ők mindig a talpukra esnek” – Habony Árpád csalódottan gondolhat most vissza Orbán Viktor március 15-ei beszédének erre a részére, mert az ő 11 méteres hajójának tényleg nem sikerült révbe érnie a toszkánai vitorlásverseny második napján.

Habony Árpád a Black Battalion kormányosa Fotó: Nautors Swan/Youtube

Összesítésben már az első napot is utolsóként zárták, és a másodon sem jutottak előrébb a hét hajóból álló mezőnyben. Pedig magukhoz képest nem kezdtek rosszul. Az első csütörtöki futamon az egyik olasz csapatot megelőzve sikerült megcsípniük az utolsó előtti helyet, a második körben pedig ötödikek lettek. Itt azonban úgy megakadt a lendület, mint amikor a Soros-tervet próbálták meg feltámasztani:



az eredményjelző szerint harmadik kört be sem tudták fejezni. Így összesítésben továbbra magabiztosan a legutolsók 32 ponttal. A szépítéstől is egyre messzebbre kerülnek, hiszen a német Goddess is 6 ponttal áll előttük.

A verseny szombatig tart, még két napon át izgulhatunk a magyar csapatért.