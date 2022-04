Megszavazták a német képviselők, hogy nehézfegyvereket küldjenek Ukrajnába

586 képviselő támogatta a német törvényhozás alsóházában, hogy „nehézfegyvereket és komplex fegyverrendszereket” szállítsanak Ukrajnába. 100-an nem szavazták meg a javaslatot.

Ez jelentős változás Németország politikájában, a kormány ugyanis heteken át ellenezte a nehézfegyverek szállítását. Múlt kedden Joe Biden amerikai elnök is győzködte Scholz kancellárt, aki megbeszélésük után azt mondta, a német hadseregnek nincs nélkülözhetetlen fegyvere. A Spiegelnek szintén azt nyilatkozta, küldtek már védekezésre alkalmas fegyvereket, kimerültek a készleteik, és különben is, a keleti országoknak vannak régi szovjet típusú fegyvereik, amiket kiképzés nélkül is képes használni az ukrán hadsereg.

A Deutsche Welle cikke szerint ezután a nehézfegyverek mellett légvédelmi rendszereket és páncélozott járműveket is küldenek Ukrajnába, a NATO keleti tagállamaiba pedig szintén visznek bizonyos nehézfegyvereket és katonákat. A fegyverszállításról szóló javaslatot az ellenzéki CDU nyújtotta be, és a szöveg szerint folytatni kell a segítségnyújtást, amikor csak lehetséges.

Olaf Scholz a japán miniszterelnökkel találkozott Tokióban, miközben Berlinben a fegyverszállításokról szavaztak Fotó: POOL/REUTERS

A szélsőjobboldali AfD nem támogatta a javaslatot, mondván, hogy az csak elnyújtja a háborút, ráadásul Németországot is nukleáris konfliktusba taszíthatja. Hasonló indokkal mondtak nemet a baloldali Die Linke képviselő is.

Scholz nem vett részt a vitán és a szavazáson, mivel épp Japánban tartózkodott, ezért szintén többen kritizálták.