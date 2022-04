A német kormány nem vétózná meg az orosz olajembargót

Németország lazított annyit az orosz olajtól való függőségén, hogy képes lenne kezelni egy európai szintű embargót, mondta Robert Habeck gazdasági miniszter a ZDF-nek. Szerinte most a német olajimport 12 százaléka érkezik Oroszországból, míg a háború előtt ez 35 százalék volt.

Éppen ezért Németország nem fog az embargó útjába állni, ugyanakkor Habeck attól tart, egy ilyen intézkedés kontraproduktív lenne. Szerinte Putyin megtehetné, hogy drágábban adja az olajat más országoknak, vagy némi kedvezményért cserébe maga mellé állítja őket, miközben a nyugatot állítja be bűnbaknak. A miniszter szerint meg kell akadályozni az olajár olyan szintű emelkedését, hogy „csak Németország, Nyugat-Európa, az Egyesült Államok és talán Kanada legyen képes kifizetni”.

Robert Habeck Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Habeck szerint más megoldásokat keresnek, amelyekkel gyengíthetnék Oroszországot, és közelebb hozhatnák a háború végét, de nem árulta el, mire gondol pontosan.

Ahogy korábban írtuk, várhatóan a május végi uniós csúcstalálkozó témája lesz az olajembargó, amit legkorábban 2023 elejétől vezethetnek be. Több tagállam mellett Magyarország is azért küzd, hogy a tilalom ne terjedjen ki a vezetékes szállításra. (via Bloomberg)