Donáth Anna: A legnagyobb tanulság, hogy nem tettünk le olyan választási alternatívát, ami vonzó lenne

Amíg ez a választási törvény van, nem tudunk mást tenni - mondta a Magyar Hangnak adott interjújában Dontáth Anna, a Momentum elnöke, mikor arról kérdezték, hogy továbbra is együtt kell-e maradnia a korábban politikai szövetségre lépett hat pártnak.

Szerinte a legnagyobb tanulsága a szavazásnak, hogy nem tettek le olyan választási alternatívát, ami vonzó lenne önmagában, bár normális értelemben vett demokráciáról Magyarországon a Momentum elnöke szerint nem lehet beszélni. Az igazságtalan rendszer miatt kell összeállnia az ellenzéki pártoknak, de az együttműködésnek nem lehet "színtelen-szagtalan végeredménye, amivel senki sem tud azonosulni". Donáth szerint a vereség kapcsán mindenkinek megvan a maga felelőssége. Ezért nem érdemes egy-egy személyt vagy mozzanatot megtenni a kudarc okának.



Jelen kell lenni vidéken. Szerinte identitást kell építeni az ellenzéknek. A Momentumot az aktív tenni akarás mozgatja, ami nem csak párt, de közösség is, ugyanakkor a Momentum identitásának egyértelműbb megfogalmazásával még van munkájuk.