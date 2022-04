Hadházy: Tragikus döntés, hogy a Momentum mégis bemegy az alakuló ülésre

Csütörtök este kiderült, hogy bár a Momentum korábban jelezte, hogy bojkottálja majd az Országgyűlés május 2-i alakuló ülését, miután Kocsis Máté belengette, hogy aki nem vesz részt a parlament alakuló ülésén, képviselő és tisztségviselő sem lehet, a párt frakciója úgy döntött, hogy mégis részt vesz az alakuló ülésen. A párt közleménye szerint az ülést továbbra is bojkottálják, de majd csak azután, hogy a momentumos képviselők letették az esküt.

Hadházy Ákos szerint ez egy rossz, sőt tragikus döntés a Momentum részéről. A párttal szorosan együttműködő független képviselő pénteken a Facebook-oldalán fejtette ki álláspontját. Hadházy kezdeményezte, hogy az ellenzéki pártok bojkottálják a parlament munkáját, mert, mint most is írja: "Ez a választás egy elcsalt választás volt, a parlamentben pedig már eddig sem volt meg a lehetősége a képviselőknek ellenőrizni a kormányt. Ha ezeken a feltételeken nem tudunk változtatni, az eredmények is változatlanok maradnak."

"Változtatni viszont csak akkor tudunk a feltételeken, ha a Fidesz komolyan vesz minket. A Fidesz akkor vesz minket komolyan, ha a mi szavazóink tömegei segítenek rá nyomást gyakorolni. Ők viszont csak akkor fognak segíteni, ha azt látják, hogy mi komolyan vesszük magunkat. Fekete-Győr András mostani döntése ezért nagyon szomorú. A választóink érzik: hibrid rezsimet hibrid ellenzékkel nem lehet megdönteni."

Hadházy Ákos Jámbor Andrással a 444 stúdiójában vitatkozott arról, mit kellene tennie a választások után az ellenzéknek.

Hadházy már amiatt is csalódott volt, hogy a Fidesz nyomására az MSZP és az LMP is letett az alakuló ülés bojkottjáról. A képviselő most azt írja, ő természetesen nem vesz majd részt az alakuló ülésen, "akkor sem, ha a propagandasajtó természetesen az 'összeférhetetlen, kiállhatatlan' képviselőként fog kajánkodni rajtam."

"A tegnap késő esti közlemény szövegéből és a díszpozíciók visszautasításából látszik, hogy értik ők, miről van szó, de a fenyegetés vagy valamilyen más megfontolás hatott" - írja a képviselő, aki azért biztos benne, hogy számos ügyben a jövőben is együtt tud majd működni a Momentummal. "Sokan fogják azt mondani, hogy egyedül maradtam, de én nem érzem így. A képviselők között talán igen, de nem a választók között." Hadházy az ülés napján, hétfő délután 5-től köztéri fogadóórát tart a Kossuth téren, és kér mindenkit, aki szerint ez a választás nem volt demokratikus választás, és akik tenni szeretnének azért, hogy a következő már ne ilyen körülmények mellett történjen meg, hogy menjen el. Az alakuló ülés alatt pedig Kisvaszarra fog menni, "ahol egy roma családot folyamatos retorzió ér a polgármester részéről amiatt, mert nevüket felvállalva számoltak be a roma felzárkóztatásra adott EU-s pénzek elcsalásáról."

Az ellenzéki szerepvállalás lehetőségeiről Hadházy Ákos és Jámbor András a 444 stúdiójában vitatkozott: