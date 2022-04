Hernádi: Nem lehet sokáig fenntartani a hatósági benzinárat

Hernádi Zsolt szerint sokáig nem tartható fenn a benzinárstop, mert elfogynak az erőforrások, amit a zöldesítésre és hasonló fejlesztésekre kellene fordítani. A Mol elnök-vezérigazgatója erről az olajcég csütörtöki közgyűlésén beszélt, amiről az Mfor.hu írt cikket.

Hernádi azt mondta, középtávon ki kell vezetni a hatósági árat, különben áruhiány alakulhat ki, ami pedig komoly társadalmi feszültségekhez vezethet. 2022-ben szerinte még biztosan magas energiaárakkal kell majd együtt élnünk, de erre nem lehet megoldás az árszabályozás, vissza kell térni a piaci árazáshoz. Ahogy korábban kifejtettük, a hatósági árazás már okozott is ellátási problémákat és hiányt egyes benzinkutakon. Orbán Viktor viszont szerdán bejelentette, hogy július 1-ig még maradnak a hatósági árak.