Hiába kérték őket, nem osztják meg a tudásukat a nagy vakcinagyártók

A Pfizer, a Johnson & Johnson és a Moderna közgyűlése is leszavazta a javaslatot, hogy a cégek osszák meg a koronavírus elleni oltóanyaguk szellemi tulajdonjogát, ezzel felpörgetve a termelést, hogy a szegényebb országokban is növelni lehessen a beoltottak számát - írja a BBC. A javaslattal az Oxfam nevű civil szervezet állt elő, amely mindhárom cégnek részvényese, nagyrészt azért, hogy ilyen javaslatokat terjeszthessen elő és szavazhasson a közgyűlésen.

A szervezet szerint azért lenne szükség arra, hogy a vakcinagyártók megosszák a tudásukat, és lehetővé tegyék, hogy más cégek is gyárthassák az oltásaikat, mert jelenleg a gazdag országokban a népesség 74 százaléka be van már oltva, a szegényebb országokban viszont ez az arány mindössze 12 százalék. Dr Tedros Ghebreyesus, a WHO vezetője videóüzenetet küldött a Moderna közgyűlésére, amelyben arról beszélt, hogy bár már több mint 11,4 milliárd adag oltóanyagot osztottak szét világszerte, a világ lakosságának egyharmada még egyetlen COVID elleni oltást sem kapott, az elosztás egyenlőtlensége pedig fokozza az újabb és újabb variánsok kialakulásának veszélyét, és azzal fenyeget, hogy elnyúlik a járvány, még több halált és gazdasági kárt okozva.

Ez sem hatotta meg azonban a részvényeseket, a Moderna tulajdonosainak csak 24, a Pfizernél kicsit több mint 27 százalék támogatta a javaslatot. A gyógyszergyártók már egy ideje hangoztatják, hogy véleményük szerint a probléma nem az, hogy nem jut a szegényebb országokba elég oltóanyag, hanem hogy azokat nem tudják időben beadni, vagy azért, mert nincs erre felkészülve a helyi egészségügyi rendszer, vagy mert a lakosság nem akarja beoltatni magát. A cégek szerint viszont az oltóanyagokat előállítani nagyon bonyolult folyamat, amit ők már biztonságosan el tudnak végezni, viszont nem garantált, hogy ugyanerre képesek lennének azok a gyógyszergyárak, amelyek nekiállnának a termelésnek, ha elérhetőek lennének az oltóanyagok szellemi tulajdonjogai.

Az Oxfam szerint a cégek érvei nem igazán állják meg a helyüket. Az oltásellenesség sokkal kisebb probléma a szegényebb országokban, mint azt a gyógyszergyártók beállítják, az viszont sokkal nagyobb gond, hogy a gazdag országokból érkező szállítmányok nagyon kiszámíthatatlanul érkeznek, ezért erre nem lehet rendes oltási programot építeni. A megoldás az lenne, ha lenne kiszámítható termelés a fejlődő országokban, ehhez viszont a szellemi tulajdonjogok feloldására lenne szükség. A vakcinák elosztásának problémáiról itt írtunk korábban részletesebben.