Egykori igazságügyi minisztere szerint „nagy hiba lenne,” ha a republikánusok újra Trumpot jelölnék elnöknek

„Nem hiszem, hogy neki kellene lennie a jelöltünknek. (...) Úgy gondolom, hogy a republikánusoknak nagy lehetőségük van - nagy hiba lenne őt jelölni” - mondta Donald Trumpról William Barr egykori igazságügyi miniszter. Barrt 2019-ben nevezte ki Trump, ám miután 2020-ban elvesztette a választást, egyre kritikusabban nyilatkozott egykori munkatársáról.

William Barr és Donald Trump a Fehér Ház Rózsakertjében. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Barr a Foxnál szélsőségesebb Newsmax tévécsatornán beszélt erről, ahol márciusban megjelent memoárja (One Damn Thing After Another) miatt hívták meg. Könyvében az idősebb Bush, majd Trump alatt igazságügyi miniszterként töltött éveit összegzi. Trumpról azt írta: „nem rendelkezik sem a vérmérséklettel, sem a meggyőző erővel ahhoz, hogy olyan pozitív vezetést biztosítson, amilyenre szükség van”. Cserébe Trump lassúnak és letargikusnak nevezte Barrt, de korábban titulálta már „mocsári lénynek” is.



Az exelnök az utóbbi időben többször is utalt arra, hogy újra elindulna a választáson. Egy januári felmérés szerint a republikánus szavazók 54 százaléka szavazna Trumpra a 2024-es elnökválasztáson. (Guardian)