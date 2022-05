900 új biciklivel és 75 gyűjtőállomással bővül a Mol Bubi

Bővítik a csaknem egy évvel ezelőtt megújult Mol Bubi közbringarendszert: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új kerékpárokat szerez be, és új gyűjtőállomásokat is létesítenek - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn budapesti sajtótájékoztatón, írja az MTI.

A koronavírus-járvány megváltoztatta a közlekedési szokásainkat, ennek egyik pozitív eleme, hogy a kerékpáros közlekedés világszerte, így Budapesten is nagy mértékben növekedett - mondta Karácsony Gergely, kiemelve: ezt a növekedést szeretnék szolgálni azzal, hogy biztonságos kerékpáros infrastruktúrát építenek ki a fővárosban.

A főpolgármester a VIII. kerületben, a Práter utca és Szigony utca kereszteződésében újonnan létesített Mol Bubi állomásnál tartott sajtótájékoztatón közölte azt is, hogy a józsefvárosi önkormányzat finanszírozásával a kerületben öt új gyűjtőállomást hoztak létre.

Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója bejelentette: újabb 900 kerékpárral és 75 gyűjtőállomással bővítik a Mol Bubi rendszert. Az első 350 kerékpár az idei év második félévében érkezik majd meg.

Walter Katalin elmondta: jelenleg 1560 bicikli használható a rendszerben, és 162 állomás van Budapesten.

A közbringarendszernek már 126 ezer regisztrált felhasználója van, áprilisban 12 ezer új regisztráció volt - ismertette, hozzátéve: a napi bérlések száma meghaladja az 5700-at.