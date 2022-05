A Mi Hazánk nyújtotta be a ciklus első két törvényjavaslatát

Ma volt az Országgyűlés alakuló ülése, a parlament legújabb frakciója, a szélsőjobboldali/oltásellenes Mi Hazánk már be is nyújtotta az új ciklus első törvényjavaslatait. Az egyik a veszélyhelyzet eltörléséről szól, ami passzol a párt covid-diktatúrás kampányába, igaz azt már a Fidesz is pedzegette, hogy a járványhelyzet már nem indokolja a veszélyhelyzetet (ettől még várhatóan lesz veszélyhelyzet, csak most az orosz-ukrán háború és a menekülthullám miatt).

Másik törvényjavaslatával rögtön alkotmányt is módosítana a Mi Hazánk, az ugyanis a mentelmi jog eltörléséről szól. A Novák Előd által benyújtott javaslat indoklása szerint már okafogyottá vált az a fajta mentelmi jog, ami a magyar Alaptörvényben is szerepel, és "a büntetőjogi felelősség alóli részleges mentességet jelentő sérthetetlenség intézményének alkotmányos védelme immár fenntarthatatlan". Azt mindenkinek a politikai fantáziájára bíznám, hogy Völner Pál pártja, amelynek alkotmányozó többsége van a parlamentben, mennyire venné komolyan ezt a javaslatot. (Telex)