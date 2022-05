Ajánld fel nekünk adód 1 százalékát, hogy ellenőrízhessük a maradék 99 % elköltését!

A Transparency International Magyarország több mint 15 éve küzd a korrupciómentes közéletért, továbbá az adófizetői pénzek és a közbeszerzések átláthatóságáért. Segítségednek hála több fronton is harcolunk a visszaélések ellen. Feltárjuk a korrupciós eseteket, és a még megmaradt eszközökkel próbálunk érvényt szerezni a jognak. Most igazán fontos, hogy támogass bennünket!



Az idei évben is május 20-án ér véget a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlási időszaka. Közhasznú civil szervezetként a Transparency International Magyarország Alapítvány részére is felajánlható az SZJA 1%-a; az így érkező támogatás nagy segítséget jelent a korrupcióellenes szervezet munkájához. Miután Magyarország, tovább rontva korábbi helyezésén és csupán Bulgáriát megelőzve 2021-ben is az Európai Unió egyik legkorruptabb állama lett, nem kérdéses, hogy továbbra is szükség van a korrupcióval szembeni jogérvényesítésre, valamint a társadalmi attitűdök formálására is.

Adód 1 százalékának felajánlásával te is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy megtudhasd, mire költi a kormány az adóforintjaid 99 százalékát:

Az elmúlt évben egyebek mellett a következő sikereket értük el a támogatásotoknak köszönhetően:

2021-ben 15 ügyben nyújtottunk be közérdekűadat-igénylést, kereken egytucatnyi ügyben pedig pert indítottunk, amelyek közül egy pert jogerősen, további négy pert első fokon megnyertünk. A 2020-ban közérdekű adatok megismeréséért indított perek közül 2021-ben három ügyben nyertünk jogerősen.

A Korrupció Érzékelési Index 2021-es adataival egyidőben mutattuk be a jogállami normák további rombolását, a közintézmények és média teljes leuralását, valamint az elmúlt évek legkirívóbb korrupciós eseteit bemutató Fekete Könyv 2-t.

A Korrupcióellenes Világnapon mutattuk be a „Szoba kiváltsággal” című új, átfogó, eddig nem publikált adatokkal és háttérbeszélgetésekkel alátámasztott tanulmányunkat. Kiadványunkból kiderül: a turisztikai szektor megsegítésére szánt több száz milliárdos állami támogatási program átláthatatlan, kedvezményezettje pedig egy szűk kör, ami súlyosan torzítja az ágazat piaci viszonyait.

Az utóbbi négy évben kiosztott 100 millió Ft feletti turisztikai támogatások adatait kereshető, cégadatokkal összekapcsolt táblázatban is közzétettük, melyek mindezidáig elemzésre alkalmatlan formában álltak rendelkezésre.

Az április 3-i választásokat megelőzően közzétett gyorsjelentésünkből kiderült: törvényt sérthetett a Fidesz, miután csak márciusban átlépte a kampányköltésekre vonatkozó szűk 1,2 milliárdos plafont. A teljes kormányoldal ebben a hónapban több mint 3 milliárd forintot költött közterületi plakátokra, ezzel a költéseket tekintve nyolcszorosan lekörözve az ellenzéki oldalt.

Sikeresen kipereltük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől a Szputnyik V és Sinopharm vakcinák hazai engedélyezésére vonatkozó iratokat. Az OGYÉI a jogerős bírósági ítélet ellenére is titkolni próbálta a dokumentumok tartalmát, amiért előbb a rendőrséghez, majd az ügyészséghez fordultunk. Később egy leleményes megoldásnak hála fény derült az OGYÉI által kisatírozott szövegrészletekre, melyekből kiderült: a hivatal érdemi vizsgálat nélkül, feltehetően felsőbb politikai nyomásra engedélyezte a két vakcina magyarországi használatát.

Három önkormányzattal, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal, Szentendre Önkormányzatával, és Terézváros Önkormányzatával kötöttünk együttműködési megállapodást a részvételi költségvetési folyamatok fejlesztésére, valamint a helyi lakosság bevonásának fejlesztése érdekében. A TI Magyarország csapata az önkormányzatokkal együttműködve többek között a részvételiséget, valamint az új igények és ötletek közös megfogalmazását ösztönző játékos programokat tervez megvalósítani tavasszal mindhárom helyszínen.

Fontosnak tartod, hogy a továbbiakban is küzdhessünk a Magyarországi korrupció visszaszorításáért? Akkor kérjük, ajánld fel személyi jövedelemadód 1%-át a Transparency International Magyarország Alapítványnak (adószám: 18192744-2-41) az online adóbevallási felületen. A további támogatási lehetőségekről itt találsz információt.