Depp vs. Heard, 4. hét: Személyiségzavarok, kölcsönös bántalmazás, bosszúból ágybaszarás

Negyedik hete tart Johnny Depp és Amber Heard tárgyalása, Depp 50 millióra perli volt feleségét 2018-ban írt véleménycikke miatt, amelyben Heard az őt ért családon belüli erőszakról írt. Heard bár nem nevezte meg Deppet a cikkben, a színész azt állítja, hogy a Washington Postban megjelent írás miatt veszített el több szerepet is.

2009-ben ismerkedtek meg, 2015 és 2016 között voltak házasok, mindketten fizikai erőszakkal vádolták a másikat, és mindketten tagadták a másik állításait. Depp egyszer már elveszített egy pert, akkor a brit Sunt perelte, amiért feleségverőnek nevezte.

A verbális és fizikai erőszaktól, arcon elnyomott csikkektől, a bosszúból ágybaszarásig elég változatos vádak hangoztak el már az elmúlt években és a mostani tárgyaláson is, amely azért indult, mert Depp becsületsértésért perelte be Heardöt. A tárgyalás április 11-én kezdődött és várhatóan hat hétig tart.

De hogyan kezdődött ez az egész?

Depp és Heard 2009-ben, a Rumnapló forgatásán ismerkedtek meg, akkoriban még mindketten más kapcsolatban éltek, legközelebb csak a film bemutatója idején, két évvel később találkoztak. Depp nem sokkal később szakított Vanessa Paradis-val, akivel 1998 óta volt együtt és két gyerekük született. Depp és Heard hivatalosan is randizni kezdtek, 2014-ben eljegyezték egymást, 2015-ben pedig összeházasodtak.

Amber Heard és Johnny Depp 2016 januárjában. Fotó: ALISON BUCK/Getty Images via AFP

A válási papírokat Heard nyújtotta be 15 hónap házasság után, egyben távoltartási végzést is kért Depp ellen, mert azt állította, hogy a színész részegen és bedrogozva bántalmazta őt. Heard sebekkel az arcán jelent meg a bíróságon, a benyújtott papírok szerint azt állította, hogy férje hozzávágott egy mobiltelefont, illetve hogy máskor is előfordultak „túlzott érzelmi, szóbeli és fizikai bántalmazások”, illetve „dühös, ellenséges, megalázó és fenyegető támadások”. Depp tagadta a vádakat, Heard megkapta az ideiglenes távoltartási végzést, de aztán a pár kiadott egy közös nyilatkozatot: „Kapcsolatunk szenvedélyes, néha ingatag volt, de mindig a szeretet kötötte össze. Egyikőnk sem vádolta a másikat hamisan anyagi haszonszerzés céljából. Soha nem állt szándékunkban fizikai vagy érzelmi sérelmek okozása.” Ezzel együtt peren kívül egyeztek meg hétmillió dollárban, Heard pedig ígéretet tett arra, hogy az összeget jótékony célra fordítja. Depp jogi csapata vitatja, hogy Heard az összeget valóban és teljes mértékben arra fordította.

Egy ideig minden nyugodtnak tűnt, két évig nem nagyon lehetett hallani róluk, 2018-ban azonban megjelent a Washington Postban Amber Heard írása, amely szerint családon belüli erőszak áldozata volt. A cikkben nem említette volt férje, sem más elkövető nevét, Depp azonban perelt, mert szerinte Heard írása rágalmazásnak minősült és károsította hírnevét és karrierjét. Depp ügyvédje szerint a véleménycikk „egyértelmű célozgatása, miszerint Depp családon belüli erőszakot követett el, kategorikusan és bizonyíthatóan hamis”, és Heard állítása „egy jól kidolgozott átverés része, amelynek célja, hogy előremozdítsa Heard karrierjét”.

Ha egyszer már kimondták, hogy Deppet lehet feleségverőnek nevezni, most mi ez a tárgyalás?

Depp 2018 nyarán perelte be a Sun brit bulvárlap kiadóját, amiért feleségverőnek nevezte a lap egyik cikke. Illetve maga a „wife beater” kifejezés csak az online kiadásban címében szerepelt. A cikk azt taglalta, hogy Deppet annak idején fölkérték a „Legendás állatok és megfigyelésük” című új Harry Potter-film főszerepére, és vajon mit szólhat ahhoz a harcos feministaként ismert írónő, J. K. Rowling, hogy egy „feleségverő” játszhatja a főszerepet. (Depp végül nem kapta meg a szerepet.)

Úgy tűnt, a színésznek elég jók az esélyei a Sun elleni perben, mert az Egyesült Államokkal ellentétben az Egyesült Királyságban nem a megrágalmazott személynek kell bizonyítania, hogy nem igaz, amit mondtak róla. Mégis vesztett. A bíró úgy ítélte meg, hogy a Heard bántalmazásról szóló vádak többsége bizonyítható, vagyis a bántalmazás nagyobb valószínűséggel történt meg, mint nem, a brit bíróság kimondta, Johnny Deppet igenis lehet feleségverőnek nevezni. A fellebbezést is elutasították.

Fotó: MICHAEL REYNOLDS/AFP

A most zajló perben körülbelül 120 ember szerepel meghallgatandó tanúk listáján, köztük Paul Bettany, James Franco és Elon Musk is. Utóbbi amiatt került képbe, mert mint kiderült, 2016 és 2018 között együtt voltak Hearddel, ezalatt az idő alatt pedig, amikor Depp a brit lapkiadót perelte, a Tesla-vezér személyi védelmet biztosított Heardnek, hogy megvédje őt a színésztől. James Franco pedig azért szerepel a tanúk listáján, mert Heard elmondása szerint megbízott benne, és beszélt vele abban az időben, amikor Depp megverte.

Paul Bettany ezzel szemben Depp oldalán tanúskodik, miután Depp neki írta azt az sms-t, amely szerint legszívesebben máglyán égette volna el majd vízbe fojtotta volna Heardöt. Depp ezt azzal magyarázta, hogy egy vicces utalás volt a Monty Python Gyalog Galopp című filmjének boszorkányos jelenetére.

Családon belüli erőszak áldozata

Depp az elmúlt három hétben tett vallomása során beszélt gyerekkoráról és bántalmazó anyjáról, a drogokkal való küzdelméről és arról is, hogy kapcsolatuk Hearddel milyen viharos volt. Elismerte, hogy voltak vitáik, de úgy fogalmazott: „Soha nem jutottam el odáig, hogy bármilyen módon megütöttem volna (...) soha nem ütöttem meg egyetlen nőt sem”. Sőt, azt mondta, ő az áldozata a családon belüli erőszakban.

Utolsó tanúvallomásakor ügyvédje, Jessica Meyers lejátszott egy 2016-os hangfelvételt a pár egyik beszélgetéséről, amely szerint Heard amiatt aggódott, hogy visszanyeri-e hírnevét, miután a sajtó a válásuk körül beszámolt a kapcsolatukban történt bántalmazásról.

Meyers azt kérte Depptől, mondja el, mit válaszolt Heardnek, amikor az a következőt mondta neki: „Mondd el a világnak, Johnny. Mondd el nekik, hogy én, Johnny Depp, egy férfi, én is áldozata vagyok a családon belüli erőszaknak”. Depp a tárgyaláson azt válaszolta: „Azt mondtam, hogy igen, az vagyok.”

Fotó: JONATHAN ERNST/AFP

Arról, hogy karrierje hogyan változott meg, miután megvádolták, azt mondta: „Egyik nap még Hamupipőke vagy, aztán 0,6 másodperc alatt Quasimodóvá változol”. Hozzátette, hogy szerinte nem ezt érdemelte, ahogy a gyerekei és azok az emberek sem ezt érdemlik, akik „ennyi éven át hittek” benne.

A tárgyalás kezdetén Depp azt mondta, ez volt az első lehetősége, hogy „teljes egészében” beszéljen erről az ügyről. „Az igazság megszállottja vagyok. A mai nap tulajdonképpen az első alkalom, hogy beszélhetek erről az ügyről” – mondta Depp, aki szerint az ellene felhozott vádak „teljes sokként érték”, és „nem kellett volna ilyen irányba menniük”. Első vallomásában megismerkedésükről beszélt, úgy fogalmazott, hogy amire emlékszik, az „túl jó volt ahhoz, hogy igaz legyen”. „Figyelmes volt, szeretetteljes, okos, kedves, vicces, megértő. Sok közös volt bennünk.” A színész szerint Heard egy darabig „csodálatos” volt, „aztán a dolgok elkezdtek megváltozni”.

Kölcsönös bántalmazás

Tanúként hallgattak meg egy orvost és egy nővért is a Depp középső ujjából lhiányzó darab miatt. Depp ujja 2015 márciusában sérült meg, és mindenki mást mond: Depp szerint Heard megdobta őt egy üveggel, és így vágta el az ujját, Heard szerint pedig Depp valószínűleg akkor vágta el az ujját, amikor összetört egy telefont. Állítása szerint a veszekedésük után Depp megverte, fojtogatta és szexuálisan bántalmazta. Depp orvosa korábban azt mondta, a hiányzó ujjdarabot a szakács találta meg a konyhában, véres, törött üvegek között.

Az eddigi hetekben felszólaló tanúk közül volt, aki Heardöt nevezte bántalmazó félnek. A Karib tenger kalózai hangtechnikusa, Keenan Wyatt szerint egy alkalommal, amikor a pár Bostonból repült Los Angelesbe, Heard „duzzogott”, amikor pedig Depp közeledni próbált felé, Heard azt mondta neki: „Hogy merészelsz velem beszélni?” Wyatt szerint az sem igaz, hogy Depp ordibált volna Hearddel, hogy lefeküdt James Francóval.

A pár terapeutája, Laurel Anderson is vallomást tett, szerinte mindketten gyermekkori bántalmazást szenvedtek el, kapcsolatuk során pedig „kölcsönös bántalmazást” folytattak. Elmondása szerint ha Heard „úgy érezte, nem tisztelik, büszkeségből veszekedést kezdeményezett”, és „megpofozta” Deppet, ha „összefüggéstelenül beszélt vagy arról beszélt, hogy egy másik nővel találkozott”. Egyben azt is elmondta, hogy Deppet „lehengerelte” Heard, aki a terapeuta szerint „úgy beszélt, mint egy légkalapács”. Szintén Anderson mondta azt is, hogy Depp azt mondta akkor feleségének: „Senki sem szeret téged. Általam szerzed a hírnevet. Kezdek kiszeretni belőled, egy kurva vagy.”

Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Depp jogi csapata ragaszkodik hozzá, hogy kapcsolatuk során Heard volt az agresszor. A színész ügyvédje, Camille Vasquez szerint miután Depp válni akart, Heard kitalálta magának az áldozat szerepét, hogy „elkerülje a megaláztatást”. „Évek óta ennek a szerepnek él és lélegzik, és arra készül, hogy élete előadását adja”. Heard ügyvédei pedig ennek az ellenkezőjét állítják, miszerint a színésznő érzelmi, verbális és fizikai zaklatásnak volt kitéve, Depp pedig „kísérteni akarja és tönkre akarja tenni a karrierjét”.

Hisztrionikus személyiségzavar

Depp nővére, Christi Dembrowski is tanúskodott, ő azt mondta, amikor a Dior egy kampányában Johnny Deppet kérte fel reklámarcnak, elmondása szerint Heard öregnek és kövérnek nevezte Deppet, akinek azt mondta: „miért akarna a Dior veled üzletelni? Nincs stílusod”. Dembrowksi azt mondta, amikor megtudta, hogy Depp elveszi Heardöt, „lesújtotta" a hír, és attól félt, hogy kapcsolatuk majd olyan lesz, mint a szüleiknek.

Depp jogi csapata egy igazságügyi pszichológust is felbérelt. Ő azt vallotta, hogy Amber Heard borderline-os, mellette pedig hisztrionikus személyiségzavara van, és nincs poszttraumás stresszbetegsége. A pszichológus a perre való felkészülés során 12 órát töltött Hearddel, akivel több tesztet is elvégeztetett. Ezek és a korábbi egészségügyi dokumentumai, hangfelvételek, fotók és videók alapján azt mondta, hogy szerinte Heard „önelégült, ítélkező és dühvel teli”. Szerinte Heard személyiségtípusa a haraghoz és a kegyetlenséghez kötődik, „általában a kevésbé erős emberekkel szemben”. A pszichológus azt mondta, ez a személyiségtípus „nagyon törődik az imázsával, nagyon figyelemfelkeltő, és hajlamos a hibáztatás olyan mértékű kiszervezésére, hogy még saját maguknak sem tudják beismerni, hogy bizonyos helyzetekben felelősséggel tartoznak”.

A borderline személyiségzavar meghatározó jellemzője az instabilitás, amely megmutatkozik a személy kapcsolataiban, érzelmeiben, viselkedésében, önérzetében és identitásában. Shannon Curry pszichológus szerint pedig „ezt az instabilitást valójában az elhagyatottságtól való félelem vezérli”, ha pedig attól fél, hogy elhagyják, „kétségbeesett kísérleteket” tesz, hogy azt megakadályozza, például fizikai agresszióval, fenyegetéssel vagy önmaga bántalmazásával.

Curry szerint előfordulhat, hogy egy borderline-os azzal fenyegetőzik, hogy jogi útra tereli a helyzetet, például azt mondják, hogy távoltartási végzést fognak benyújtani, vagy bántalmazásra hivatkoznak.

Fotó: JONATHAN ERNST/AFP

A pszichológus szerint Heardre jellemző a hisztrionikus személyiségzavar is, amelynek fő jellemzői a drámaiság és a felszínesség, az ilyen emberek pedig kényelmetlenül érzik magukat, ha nem ők vannak a középpontban, emiatt történeteket találnak ki, áldozat vagy „hercegnő” szerepet vesznek fel.

A fentiekhez Curry azért hozzátette, hogy „ezek nem tények”, de a Heard által elért „pontszámok összhangban voltak más, ilyen pontszámokat elért emberekkel, akikről sok-sok tanulmány kimutatta, hogy ezekkel a nagyon specifikus tulajdonságokkal rendelkeznek”.

Heard egyébként a tárgyalás harmadik hete után rúgta ki a PR-csapatát, amiért az elmúlt hetekben és napokban vele kapcsolatban túl sok negatív hír került ki, a közösségi médiában erősen trendingel a #justiceforjohnny hashtag, és nemcsak a Twitteren gúnyolják ki, de akkor is kifütyülik őt az emberek, amikor épp kilép a bíróság épületéből.

A tárgyalás elmúlt hetén merült fel Elon Musk neve is. Christian Carino, a pár korábbi ügynöke szerint amikor Heard Muskkal randizott, megpróbált kibékülni Depp-pel. Két hónappal azután, hogy a színésszel szemben családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádakat fogalmazott meg. Carino azt is mondta, hogy soha nem látta, hogy Depp bántalmazta volna Heardöt, ahogy nem látta Heard sérüléseit sem,

A fentieken túl szó esett az elmúlt években és hetekben több egymással szemben felmerült vád is:

Heard elnyomott egy cigit Depp arcán,

Depp megvágta az ujját és vérrel írt üzeneteket a falra,

Deppnek a testőre szólt, hogy a Hearddel közös ágyukban szar van, Depp pedig azt mondta a bíróságon, hogy biztosan nem a kutyák tették.

Heard még tanúskodott, a következő három hét róla és vádjairól szól majd, miszerint Depp fizikailag és szexuálisan bántalmazta őt, állítása szerint leginkább akkor, amikor drogozott vagy alkoholt ivott. (CNN/Unilad/Buzzfeed/Guardian/BBC/Independent)