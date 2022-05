Hétfőn hajnalban két nagy robbanást hallottak az oroszországi Belgorodban, akár az ukránok is lehettek

Maga a régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov is megerősítette, hogy hétfőre virradóra két nagy robbanás történt az ukrán-orosz határtól nem messze fekvő, Harkivtől nagyjából 80 kilométerre található orosz Belgorodban. Gladkov szerint nem voltak sem halott, sem sebesült áldozatok.



A kormányzó szerint előző nap, vasárnap egy helyi katonai létesítményben volt tűz és robbanás, amiben egy ember megsérült, illetve hét környékbeli otthonban keletkeztek károk.

Meg nem erősített ukrán bejegyzések szerint hétfőre virradóra ukrán harci gépek támadták az orosz várost. Az alanti videón állítólag éppen infravörös megtévesztő eszközt engednek el az ukrán bombázók. Ezek arra valók, hogy eltereljék a repülőkre kilőtt, az infravörös tartományban látó hőkövető légvédelmi rakétákat.

Tonight Ukrainian planes have bombed Russian Belgorod. Reportedly this is a plane dropping IRCMs to cover its retreat back home and recorded by an ordinary civilian from their smartphone pic.twitter.com/hcZE6wZrTD — Kamil Galeev (@kamilkazani) May 2, 2022

Ez pedig állítólag az egyik nagy robbanás hangja:

🧵#RUSSIA: (Sound on to get scope of explosions) Too much happening just in #Belgorod alone to keep track, including lots of explosions & mystery planes and lights covering the skies. #WindofChange pic.twitter.com/fOrskBjluO — Igor Sushko (@igorsushko) May 2, 2022

Ez pedig az elismerten égő belgorodi katonai létesítmény vasárnap napközben:

#Belgorod (🇷🇺) governor confirms that an object of russian ministry of defense is on fire. Wonder how this might have happened? 🤔 #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/wJXp4U2pZP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 1, 2022

A hétvégén - ha hihetünk a minden elemükben meg nem erősített híreknek - az ukrán fél fokozta szórványos ellencsapásait orosz területen. Kurszk mellett valamitől hirtelen összeomlott egy vasúti híd, a ma hajnali robbanások előtt pedig vasárnap a belgorodi repteret érte állítólag támadás, akkoriban, amikor Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök gépe leszállt ott.



Az orosz fél egy hónappal ezelőtt azzal vádolta Ukrajnát, hogy helikoptertámadást hajtott végre egy belgorodi üzemanyagraktár ellen, illetve hogy környékbeli katonai létesítményeket és falvakat lőtt. Az ukrán fél ezt akkor tagadta.



(via Guardian, Twitter)