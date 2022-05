Mostantól már csak hetente közölnek adatokat a járványról

„A kedvező járványhelyzetre tekintettel májustól heti adatközlés lesz” - írja a mai, ezek szerint utolsó napi jelentésében az operatív törzs.

Az kétségtelen, hogy a számok alapján javul a járványhelyzet, egy ideje már mi sem adtunk hírt naponta arról, hány új fertőzött van (a kevés teszt miatt kevés jelentősége volt), hányan szorulnak kórházi ellátásra (egyre kevesebben) és mennyi új áldozata van a járványnak (továbbra is viszonylag magas szám), ugyanakkor a jelentésben lévő számokat figyeltük, ha valahol kiugrást láttunk, azt jeleztük volna.

Az operatív törzs a járvány magyarországi megjelenése, 2020 márciusa óta adott napi jelentést a helyzetről, igaz, eleve nagyon kevés számot osztott meg. Aztán előbb a napi sajtótájékoztatókat függesztették fel, és azokat akkor sem hozták vissza, amikor a legsúlyosabb volt a járványhelyzet, majd tavaly nyáron előbb a hétvégi, most a napi adatszolgáltatást függesztették fel.

Mindenesetre a 444 járványoldalán megtalálják az eddigi grafikonokat, és figyeljük majd a heti adatokat is.

Most hétvégén összesen 2 183 új fertőzöttet igazoltak (egy hete 3 325-öt jelentettek), 1 310 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (egy hete 1 460-at), 40-en vannak lélegeztetőgépen (egy hete is ennyien szorultak mesterséges lélegeztetésre). A hivatalos áldozatok száma ugyanakkor magasabb volt most hétvégén (65), mint a múlt hét végén (53).