Nem mondta Brüsszelben a magyar kormány, hogy az MVM rubelben fizetne

Hétfő délután rendkívüli tárgyalásra hívták össze az energetikáért felelős EU-s minisztereket Brüsszelbe. A találkozót azért szervezték, mert a múlt héten a Gazprom leállította a földgáz szállítását lengyel és bolgár vevőinek, miután a két ország állami vállalatai nem voltak hajlandók úgy fizetni, ahogy azt Vlagyimir Putyin orosz elnök március utolsó napján elrendelte. Erről itt írtunk részletesen.

A helyzet elég zavaros. Putyin elvben azt írta elő, hogy az EU-s vevők ezentúl rubelben fizessenek, de a valóságban nem rubelben kell fizetni, hanem továbbra is euróban és dollárban, csak felhatalmazást kell adniuk a vevőknek, hogy a letett összeget a Gazprombank átválthatja rubelbe.

A mostani találkozót azért hívták össze, hogy lehetőség szerint az EU-s vásárlók egyformán viselkedjenek, azaz ne legyenek olyanok, akik teljesítik az oroszok igényét. Az Európai Bizottság szerint a lengyel és bolgár példát kellene követnie az összes európai vevőnek.

Gázcsap Varsó közelében. Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

Kadri Simson, energetikáért felelős EU-biztos azt állította a megbeszélés után, hogy egyetlen tagállam sem jelezte, hogy szeretne megfelelni az orosz fizetési elvárásnak.

Ez azért érdekes fejlemény, mert több európai vevő is jelezte az elmúlt napokban, hogy készek megfelelni az orosz igénynek. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter például a múlt héten mondta ki egyértelműen, hogy a Gazprom magyar partnere hajlandó úgy fizetni, ahogy azt Putyin rendelete előírja.

"Számunkra természetes, hogy a földgázért úgy fizetünk, hogy az megérkezzen" - mondta pénteken Lendván a magyar miniszter, hozzátéve, hogy ezzel az MVM egyáltalán nincs egyedül. "Nem igaz, hogy mások ezt elutasították, csak nem beszélnek róla ilyen őszintén" - tette hozzá. "A magyar vállalat átutalja az eurót a Gazprombanknak, és ad egy megbízást annak rubelre való konvertálására. Ez rákerül a bankszámlára, amelyről kifizetik a Gazpromot, amellyel a szerződést aláírta a magyar cég a szállításra. (...) És ezt így csinálják a többiek is" - mondta akkor. Az európai sajtóban addigra megjelent, hogy az Uniper német vállalat, az orosz gáz legnagyobb németországi vevője is arra készül, hogy megfelel majd az orosz fizetési igénynek.

Ennek ellenére a hétfői brüsszeli találkozó után hiába faggatták az újságírók Simson biztost, és a francia tanácsi elnökség részéről megjelent Barbara Pompili minisztert, hogy tudnak-e olyan kormányról, amelyik elfogadná az orosz fizetési feltételt, minduntalan nemmel válaszoltak. Annyit végül Simons elismert, hogy látott ilyen sajtóhíreket, de hivatalos értesülése nincs erről.

Kadri Simson nem hallotta, vagy nem tekinti hivatalosnak Szijjártó bejelentését. Fotó: GEORG HOCHMUTH/AFP

Az is igaz, hogy a találkozón magyar részről nem Szijjártó Péter volt jelen, és még csak nem is a külügyminisztérium egyik embere, hanem az ITM-es Steiner Attila államtitkár. Aki valóban energetikai ügyekért felel, de a sajátos magyar kormányzati rendszerben a nemzeközi gázkereskedelem a külügyhöz, míg az orosz - magyar gázkereskedelmet a gyakorlatban intéző MVM Máger Andrea tárca nélküli miniszterhez tartozik. Azaz Steiner és az ITM illetékessége ebben az ügyben mérsékelt. Persze lehet, ha két hét múlva megalakul az új magyar kormány, akkor ez már másképpen lesz.

Mindenesetre a találkozó után Simons biztos azt mondta, hogy a Bizottság szerint ez pénzátváltós fizetési mód sérti az érvényben lévő szankciókat. Ugyanakkor erről még csak véleményt publikált hivatalosan az Európai Bizottság. Hogy a tagállamoknak ez kevés, és így továbbra is vita lehet arról, hogy lehet-e átváltással fizetni, az onnan sejthető, hogy Simons azt ígérte, hogy a Bizottság hamarosan még pontosabb állásfoglalást közöl, világosabban definiálva, hogy mi számít a szankciók megsértésének. Most csak azt emelte ki, hogy az új fizetési rendszer visszautasítása biztosan jogszerű, még akkor is, ha az orosz fél szerint nem az.

A találkozó után azt hangsúlyozták a Bizottság és a Tanács vezetői, hogy május közepéig még van elég idő, hogy kialakuljon egy közös európai álláspont a fizetési metódusról. A magyar MVM-nek Szijjártó Péter korábbi tájékoztatása szerint május 22-én kellene először az új rendszer alapján fizetnie, tehát legkésőbb aznap eldől, hogy a magyar fél hogyan fizet.

Mivel a lengyel és a bolgár ellenállás nyomán - eddig csak nekik volt fizetési kötelezettségük - az oroszok elzárták a gázt, a hétfői megbeszélésen arról is szó volt, hogy mit tegyenek az európaiak, ha hirtelen gáz nélkül maradnának. Ám erről sem beszéltek egyértelműen a sajtótájékoztatón, mert egyrészt elhangzott, hogy az orosz gázt nem lehet egyik napról a másikra kiváltani Európában, de az is, hogy számos intézkedéssel készülnek erre a helyzetre. Többek között szolidaritási rendszert építenek, amellyel a tagállamok egymást kisegítenék a tárolóikból, másrészt a vakcinavásárláshoz hasonlóan az EU közös gázvásárlásokat is tervez, hogy nagy tételben, igazságosan elosztott gázt vehessen. Ezek részleteiről még további megbeszélések várhatók. Annyi kiderült viszont, hogy a közös beszerzéshez nem lesz kötelező csatlakozni, a tagállamok szabadon dönthetnek, hogy beszállnak-e.

Az orosz olajra kivetett embargóról hétfőn egyáltalán nem volt szó, erről információink szerint legközelebb szerdán egyeztetnek a tagállamok Brüsszelbe delegált nagykövetei.