Volt védelmi minisztere szerint Trump tüntetők közé akart lövetni

Hamarosan újabb könyv jelenik meg Donald Trump elnökségéről, ezúttal Mark Esper tollából, aki 2019 júliusától 2020 novemberéig volt az amerikai kormány védelmi minisztere. "A szent eskü" című könyvében Esper pedig azt állítja,

Trump komolyan érdeklődött több beosztottjától, hogy nem lehet-e a Fehér Ház előtt tiltakozó tömegbe lőni. "Csak a lábukba, vagy valami" - tette hozzá az elnök. Mindez Esper elmondása szerint 2020 júniusában történt, amikor George Floyd, egy fehér rendőr térde alatt meghalt fekete férfi halála miatt óriási tüntetések voltak szerte az Egyesült Államokban, így Washingtonban is. Trump akkor egy 1807-es, lázadások leverésére kitalált törvényre hivatkozva akart katonákat bevetni a tüntetők ellen, amit Esper nyilvánosan kritizált, meg is romlott emiatt a viszonya az elnökkel. Trump nem ekkor, hanem a 2020-as elnökválasztás után rúgta ki Espert.

Esper és Trump. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Nem ez az első alkalom, hogy szóba kerül Trump tömegbe lövetős ötlete, Michael Bender, a Wall Street Journal korábbi újságírója is leírta ezt tavaly megjelent könyvében. Esper könyve viszont sokkal szigorúbb ellenőrzésen ment át, biztonsági okokból ugyanis több tucat tábornoknak és magas rangú védelmi minisztériumi tisztviselőnek kellett ellenőriznie, mit ír a volt miniszter. Az ellenőrzők közül pedig többen is igazolták, hogy ők is hallották, amit Esper hallott. (Axios)