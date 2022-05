Hadházy jelezte, hogy esküt tenne, de nem kapott még időpontot

Jelezte a házvezetésnek Hadházy Ákos, hogy esküt kíván tenni, írja az atv.hu. A független országgyűlési képviselő egyedüliként bojkottálta az Országgyűlés alakuló ülését, a parlamenti eskütétel helyett a Baranya megyei Kisvaszaron tett alternatív esküt. Elmondása szerint azért nem ment be, mert nem akarta ünneplőben végignézni, ahogy a Választási Bizottság beszámolója után a parlament megszavazza, hogy ez egy tisztességes és demokratikus választás volt. Úgy tervezte, hogy később külön teszi le az esküt, hogy felvehesse a mandátumát. Hadházy most az atv.hu-nak arról számolt be, hogy

nem kapott még időpontot az eskütételre.